Vaccinul antigripal a apărut în farmacii

Deși au simptome comune, gripa și virozele pot fi diferențiate. În cazul gripei, în afară de febră sau de secreții nazale, bolnavul are dureri musculare pe tot corpul, dureri de cap și de glob ocular. În caz de gripă, este nevoie de prezentarea la medic, întrucât situația este mai gravă decât în cazul unei viroze. Vaccinul antigripal se găsește deja în farmaciile constănțene. „Oamenii au început să întrebe, sunt interesați de preț. Până acum nu am vândut, dar în următoarea perioadă sigur vor exista solicitări", a declarat Ramona Cerasela Mogoș, asistent de farmacie. În farmacii există „Fluarix", care costă 41 de lei și „Vaxigrip", vândut la prețul de 34 RON. Deocamdată, în farmacii nu se găsește vaccin de producție autohtonă, după cum ne-a declarat Luminița Mitrea, președintele Colegiului Farmaciștilor, Constanța. Vaccinul antigripal este eficient la zece – 14 zile de la administrare. Adepții medicinii naturiste pot apela la produse pe bază de elemente naturale care stimulează imunitatea. „Oscilococcinum" este unul dintre acestea. Se prezintă sub formă de granule și costă circa 18 lei. Are rolul de a întări imunitatea, dar poate fi administrat și la primele semne de boală, după contactul cu o persoană bolnavă sau, săptămânal, pe toată perioada epidemiei. De asemenea, produsele pe bază de echinaceea sunt utili-zate pentru prevenirea afecțiu-nilor virale sau microbiene. Ceaiul are prețul de aproximativ 2-3 lei, iar „Echinaceea" sub formă de capsule costă circa 8 lei. Un alt produs recomandat de medici este „Imunogrip" – tinctură (pentru adulți), la prețul de 12,5 lei și sub formă de sirop, pentru copii, care costă 25 lei.