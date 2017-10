Vaccinaţi-vă pentru a ţine departe gripa

Maxima zilei: „Nimic nu trece mai iute ca anii.“ (Ovidius)

Vaccinați-vă pentru a ține departe gripa

Febră, dureri musculare, stare de oboseală, frisoane, dureri de cap – sunt primele simptome ale gripei. Dacă nu vrei să ajungi la o situație de acest gen, cel mai bine este să te vaccinezi - spun medicii. Virusul gripal ne dă bătăi de cap, în fiecare an. Tot ce poți face e să încerci cât mai mult să te ferești să contractezi boala, iar dacă totuși te-ai „pricopsit” cu ea, să respecți indicațiile medicului. „Gripa este dată de un virus foarte bine adaptat pentru a supraviețui, cu o mare variabilitate antigenică, prin care surprinde periodic rezistența specifică a populației, declanșând epidemii. În mediul extern, virusul este sensibil la lumină, ultraviolete și uscăciune. Este distrus ușor de diferiți agenți chimici, de agenți oxidanți, precum și de căldură“, explică dr. Loti Popescu, șeful Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Pentru că an de an apar noi variante de virus gripal, cu o nouă configurație antigenică, ne confruntăm cu epidemiile. Dacă am făcut gripă, după vindecare vom căpăta imunitate specifică doar pentru tipul de virus gripal pe care l-am contractat. Cum ne dăm seama dacă avem gripă sau viroză? Potrivit dr. Popescu, gripa debutează brusc, cu frisoane și febră de 39 - 40 de grade Celsius, dureri musculare puternice, dureri de cap, dureri oculare și oboseală marcată. Fața este ușor congestionată, ochii lăcrimează și nu suportă lumina. Uneori, poate apărea și herpes la nivelul buzei superioare. În fazele mai avansate de boală, manifestările respiratorii se pot accentua. Pot apărea laringotraheita, simptomele de bronșită, manifestări cardiovasculare - puls încetinit, tensiune ușor scăzută, tulburări digestive - lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături. De asemenea, în formele severe, pot apărea sângerarea nazală și tulburările menstruale. Persoanele cele mai sensibile sunt vârstnicii, copiii mici, persoanele care suferă de boli cardiovasculare și respiratorii cronice, diabeticii, gravidele. Dacă nu există complicații, după prezentarea la medic, gripa se poate trata la domiciliu. „Se recomandă izolare și repaus la pat, medicamente simptomatice - analgezice, antiinflamatoare, dietă hrănitoare, hidratare corectă, suplimentarea rației de vitamina C. Formele complicate ale gripei se tratează în spital“, a explicat dr. Popescu. Vaccinarea antigripală ne poate feri de inconvenientele acestei boli. Persoanele încadrate în categoriile de risc beneficiază de vaccinare gripală gratuită, prin medicii de familie. Sunt vizate persoanele cu vârsta mai mare de 65 ani, adulții și copiii din instituțiile de ocrotire socială, bolnavii cronici din unitățile sanitare, adulții și copiii cu afecțiuni medicale cronice pulmonare sau cardiovasculare, inclusiv copiii cu astm, diabeticii, persoanele cu boli metabolice cronice, disfuncții renale, boli apărute ca urmare a unei hemoglobine anormale sau cei cu imunitatea scăzută după iradiere sau droguri, copiii și adolescenții care au fost supuși terapiei îndelungate cu aspirină, persoanele cu HIV. Vaccinul este contraindicat persoanelor cu alergie la proteinele din ou sau la alte componente proteice. Efectele adverse ale vaccinului se pot manifesta la nivel local - dureri și tumefacții la locul inoculării, dar și la nivel general - febră, stare generală alterată, dureri musculare.