Vaccinaţi-vă! „Nu trebuie să ne întoarcem la metodele de tratament din Evul Mediu”

Vaccinați-vă! „Nu trebuie să ne întoarcem la metodele de tratament din Evul Mediu”

Deși ne aflăm în secolul XXI, încă mai există persoane care nu dau mare importanță procesului de vaccinare, deși aceasta salvează vieți. Mai mult decât atât, vaccinarea reprezintă acțiunea prin care oamenii pot deveni imuni la boală și reprezintă instrumentul de bază pentru prevenirea primară a bolilor.Potrivit dr. Loti Popescu, specialist în promovarea sănătății, datorită vaccinării pe scară largă a fost eradicată variola, Europa devenind o regiune fără poliomielită și multe alte boli sunt aproape eliminate. În concluzie, vaccinurile sunt cea mai bună apărare pe care o avem împotriva bolilor contagioase prevenibile, grave și uneori mortale. Vaccinarea populației a fost tema de discuție a mai multor medici, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, care au atras atenția asupra importanței vaccinării.Cu această ocazie, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Bogdan Obadă a declarat că este un pic ciudat că în anul 2018 trebuie să susținem încă un avantaj al medicinei moderne.„Eu nu cred că trebuie să ne întoarcem la metodele de tratament din Evul Mediu și sper să intre în vigoare și la noi, legea vaccinării și să ne putem alinia legislației europene în vigoare, care este foarte clară în ceea ce privește vaccinurile obligatorii și efectele acestora. Am lucrat mai mult de un an în Germania, iar după o perioadă am primit o adresă să ne prezentăm la medicul de familie cu caietul de vaccinări al copilului, adus din România. În cazul în care refuzam, copilul își pierdea calitatea de asigurat și nu mai putea fi înscris în colectivitate. Mai mult, în Germania au vrut să meargă și mai departe, să amendeze cu mii de euro părinții care refuzau vaccinarea”, a declarat medicul.Partea bună a lucrurilor este că, în ultima vreme, s-a observat, totuși, o scădere a numărului părinților care refuză vaccinarea bebelușilor, în primele zile de la naștere, în spital.„Vaccinarea începe de la naștere. Aici, noi avem două vaccinuri pe care le facem, cel împotriva hepatitei B și cel împotriva tuberculozei. Din păcate, în ultimii ani a fost o campanie activă anti-vaccinare, pe internet, pe toate rețelele de socializare care, din câte am observat, a început să scadă. Dacă în anul 2016, am avut în jur de 97 de cazuri de părinți care nu au vrut să-și imunizeze copilașii, din aproximativ 3.500 de nașteri pe an, în anul 2017 am ajuns la nouă refuzuri și acum suntem fericiți că în 2018 nu am avut decât un singur refuz de vaccinare”, susține dr. Georgia Caeridin, medic specialist pediatru.La rândul ei, dr. Adriana Bălașa, medic primar pediatru a precizat că vaccinarea aduce beneficii majore, cu riscuri puține. În plus, când acoperirea vaccinală scade, acest lucru constituie un focar de infecție pentru cei din jur. Specialistul a mai adus în discuție că, pe lângă rujeolă sau vărsat de vânt, se pune și problema unor afecțiuni care au fost eradicate deja, dar care au început să reapară, din cauza scăderii procentului de vaccinare.„Spre exemplu, poliomielita a fost eradicată în urmă cu 16 ani, dar deja au reînceput să apară cazuri. Poliomielita, difteria, tetanosul sunt boli fatale, iar părinții nu trebuie să se informeze doar de varicelă sau rujeolă, boli care trec”, a mai spus dr. Bălașa.