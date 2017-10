Vaccinarea copiilor împotriva AH1N1, amânată pentru martie

Conducerea Institutului Cantacuzino a afirmat că testarea preliminară necesară pentru vaccinarea copiilor împotriva virusului pandemic AH1N1 nu a fost finalizată încă, deși inițial se preconiza că în această lună va demara imunizarea. Dr. Radu Iordănel, directorul institutului, a declarat, în cadrul conferinței de presă organizate ieri, că imunizarea a fost amânată întrucât nu a fost găsit un număr suficient de subiecți minori pentru a fi testați. Dificultatea în găsirea copiilor pentru realizarea testelor a fost generată de zvonurile care au circulat în legătură cu vaccinul, la sfârșitul anului trecut. Vaccinul a fost testat pe 36 de copii „Firma care efectuează testele, Pirrel, este acreditată de Ministerul Sănătății din 2003 pentru astfel de teste. Până acum au fost găsiți doar 36 de copii să fie vaccinați, din totalul de 100 necesari. În aceste condiții, sperăm că vom putea termina testele la sfârșitul lunii februarie, pentru a putea începe, în martie, campania de vaccinare”, a declarat dr. Radu Iordănel. El a precizat că în prima fază vor fi testați minorii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Pentru vaccinarea copiilor cu vârste între 6 și 10 ani se vor realiza alte teste, cele desfășurate în prezent fiind numai pentru minorii cu vârste de peste 10 ani. Vaccinul pentru copii a fost testat în Arad și Timișoara, unde, potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, nu au fost constatate nereguli la inspecțiile ce au vizat activitatea firmei Pirrel. Testele se realizează cu acordul ambilor părinți, însă este nevoie și de cel al copilului. Pentru efectuarea testării, părinții primesc 700 de euro, iar înainte de începerea procedurilor este semnată o asigurare pe un an împotriva eventualelor urmări neplăcute de după vaccinare. Subiecții pe care se efectuează testele sunt monitorizați îndeaproape, după vaccinare, timp de 21 de zile, iar ulterior rămân sub supraveghere până la șase luni. Al doilea val al pandemiei a fost depășit În prezent, potrivit specialiștilor, țara noastră a depășit cel de-al doilea val al pandemiei gripei noi și urmează o perioadă de liniște. Drept dovadă, numărul îmbolnă-virilor confirmate zilnic de Institutul Cantacuzino a scăzut. Dacă în urmă că două săptămâni erau confirmate între 15 și 30 de noi cazuri zilnic, în prezent sunt anunțate sub 10 îmbolnăviri. La fel, în ultimele zile nu a mai fost înregistrat niciun deces. „În mod normal, sunt patru valuri de îmbolnăviri, iar cel de-al doilea tocmai a trecut. Gripa nouă a luat pauză pentru o perioadă. Ne așteptăm ca în vară să fie un nou val de îmbolnăviri, astfel că este important ca oamenii să se vaccineze”, a afirmat dr. Adrian Streinu-Cercel, medic infecționist, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. Specialistul nu a putut preciza însă dacă în următoarele valuri, numărul îmbolnăvirilor va fi mai mare sau nu. Școlar din Constanța, confirmat cu gripă nouă Până în prezent, în România au fost confirmate 6.962 de îmbolnăviri, dintre care 119 de bolnavi au murit. La Constanța, ultimul caz de îmbolnăvire cu AH1N1 a fost confirmat marți, 2 februarie. Este vorba, potrivit dr. Mihaela Dinisov, director adjunct Direcția de Sănătate Publică, de un elev care suferă și de o afecțiune respiratorie cronică. „Cazul se află sub tratament de specialitate, cu evoluție favorabilă, fără implicații epidemiologice în colectivități de școlari, elevii aflându-se în vacanță”, ne-a declarat medicul. Reprezentanții ministerului de resort au mai arătat că, până la ora actuală, aproximativ 1,5 milioane de români, de peste 16 ani, s-au vaccinat împotriva acestui virus. Dr. Geza Molnar, consilier al ministrului Sănătății, a afirmat că foarte probabil Institutul Cantacuzino nu va mai fabrica alte doze, întrucât viitorul vaccin împotriva gripei sezoniere, fabricat în octombrie 2010, ar putea conține și agenți împotriva gripei AH1N1.