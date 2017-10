Vă simţiţi balonaţi si aveţi arsuri la stomac? Aţi putea suferi de esofagită!

Vă simțiți balonați si aveți arsuri la stomac? Ați putea suferi de esofagită!

Vă simțiți balonați, aveți arsuri la stomac, vărsături sau balonare? Fiecare bucățică de mâncare vă vine înapoi după masă și simțiți un disconfort la nivelul stomacului? Ați putea suferi de esofagită, spun medicii. Această afecțiune se poate datora fie unei cantități prea mari de secreții la nivelul stomacului, fie din cauza unor bacterii care pot produce în final, ulcerul.Bacteriile, cea mai frecventă cauză de îmbolnăvireUnul dintre „vinovații” producerii acestei afecțiuni este o bacterie care afectează mucoasa stomacului și produce la nivelul acesteia, infecții. Cunoscută sub denumirea de Helicobacter pylori, această bacterie produce disconfort abdominal și face ca după fiecare masă, bolnavul să simtă durere, senzație de arsură și senzația de vomă. „În cazul esofagitei are loc trecerea unei cantități din acidul din stomac în esofag, iar aceasta nefiind rezistentă la acid, suferă transformări, care se numesc metaplazii și care în timp pot produce ulcerele gastrice sau duodenale. Din acest motiv refluxul gastric în cantități mari și în anumite situații poate provoca vărsături”, explică dr. Gherghina Rizea, medic primar medicină de familie.Diagnosticarea presupune depistarea tipului de leziuneÎn funcție de gravitatea afecțiunii și de durata care a trecut de la instalarea simptomelor, pacientul va fi supus mai multor tipuri de examene clinice. Mai mult, se va ține cont și de posibilitatea ca boala să fi apărut datorită infecției produsă de bacterii. „ În primă instanță pacientul va fi supus unui examen în care va trebui să înghită o substanță de contrast, numită bariu care este urmărită de medic cum trece prin esofag, stomac și apoi intestin, determinând zonele inflamate. În alte cazuri, se recurge la endoscopia digestivă. Acest tip de investigație presupune introducerea unui tub în esofag care are dispus în capăt o cameră mică de filmat ce arată medicului prin imagini ce leziuni au fost produse și din ce cauză. Această investigație este una modernă și arată mult mai clar diagnosticul”, completează dr. Gherghina Rizea.Tratamentul corect neutralizează acidul din stomacDeși majoritatea bolnavilor merg pe mâna automedicației, medicul avertizează că numai după examinarea de specialitate și diagnosticarea individualizată se poate recurge la un tratament adecvat. „Pacienții trebuie să înțeleagă că nu este o situație în care pot lua medicamente oricum. Adesea aceștia fac greșeala de a lua, de exemplu medicamente care neutralizează acidul gastric, iar ei au nevoie de medicamente care să acționeze direct asupra cantității de secreție a stomacului. Luate necorespun-zător, pot agrava simptomele în loc să le reducă. Ca să nu mai vorbim de faptul că netratată corect, esofagita se poate transforma în ulcer, caz în care tratamentul se urmează pe o perioadă mult mai lungă și disconfortul este mult mai intens”, explică dr. Gherghina Rizea.Nu uitați de regim!Dacă până în acest moment ați urmat un tratament pentru esofagită,trebuie să știți că afecțiunea impune și schimbarea stilului alimentar. Cel mai important, susține medicul, este să evitați alimentele care cresc aciditatea din stomac și să nu vă culcați imediat după masă. Pe lista neagră a alimentelor trebuie să treceți prăjelile, alimentele condimentate, băuturile acidulate și cafeaua sau alcoolul. Optați în schimb pentru supe, legume fierte și brânzeturi.