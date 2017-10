V-aţi opera într-un spital privat sau de stat? Iată "oferta" de medici din Constanţa

10

amenintari si teroare

Ura din partea doamnei Maria-Mihaela Tanase a inceput din anul 1992, de cand a locuit la mine in apartamentul de 3 camere din Bucuresti,primindu-o ca nu avea unde sa stea ca era studenta la Teologie. Eu am dat la Teologie in anul 1992, dar in locul meu a intrat ea. A stat la mine pana in 1993, cand mi-a rascolit prin acte si a luat copiile actelor terenului de la Floreasca si a capartamentului de trei camere din Bucuresti, vrand sa ii roage pe sotul ei Balasescu Mihai -Marius ( de care se spune ca a fost omorat de socru lui de la a treia sotie, de fapt de Mihaela Tanase a fost omorat-strans de gat- ea fiind bolnava de schizofrenie) si pe preotul Mihai Hau sa ne dea afara din casa pe mine si pe mama sa ne ia casa, fiindca ei locuiau la Razvad -Dambovita intr-o casa cu curte , unde am fost si era tip vagon, foarte frumoasa, fara canalizare in casa. Au stat si nepotii lui Cerasela Rotaru, Catalin Rotaru. Atat familia lui, nepoatele , nepotii, mama lui, Mihaela Tanase, cat si fosta lui sotie Carmen Irimia , fostul socru ne-au terorizat, amenintat, hartuit la Bucuresti ca am hotarat sa plecam din Bucuresti in Constanta , unde au venit dupa noi si alaturi de ei s-au asociat Liviu Nicolescu din 2002, cand a fost adus din puscarie din Franta - Paris pentru pedofilie si crime( fiindca parintii lui - dr.Nicolescu Nicolae si Maria) nu stiau nimic si doreau sa isi vada copilul inainte sa moara. El a fugit in 1990 in lagarul din Olanda, mintindu-i pe parinti ca are un post foarte mare in Olanda la o banca, in perioada pana in 1990 el a lucrat la ELECTROMAGNETICA Bucuresti si a trebuit sa fuga de acolo de prea multe porcarii facute. Aici in Constanta s-a agatat de Drul Ivan Mihai - Carmen Serbanescu, Maria-Mihaela Tanase(casatorita Balasescu) a venit ca profesoara de engleza, jurnalist si ca asistent medical. Facultatile de limbi straine, drept, jurnalism si de asistent medicali cand le-a facut. Facultatea de Teologie a terminat-o cu 5 trasa de coada, fiindca preotul Mihai Hau este Consilier Cultural. Cele doua familii, matusile, nepotii, nepoatele si mama lui, socrul , soacra , fosta sotie , nepoatele si nepotii de la fosta sotie l-au jignit, umilit si hartuit, l-au umilit spunandu-i "taran sarac, sarantoc", dupa ce socrul lui avea o casa ca in Dallas, lucruri si case, terenuri furate de la taranii de acolo. Aici s-au asociat cu Familia Negoita(Carmen Serbanescu, care din 2007 s-a agatat de el , urmarindu-i gradul, functiile si banii si firmele care sunt ale mele administrate de el; la mine urmaresc la fel. De -asta suntem in Constanta si aici continua hartuirea, amenintarile, teroarea. Elena Tanase este plina de aur furat, mentionez ca varul meu Liviu Nicolescu bea si are datorii la carciumi, iar dl colonel i-a cumparat casa-apartamentul din Aleea Garofitei nr. 8, unde daca nu ma insel dl Alexe Stelian cu firma Alexe Alexe are sediul de proiectare. Dl colonele , desi este hartuit, amenintat, terorizat, ca si mine, cu timp sau fara timp ajutam oamenii, noi doi am semnat pentru Maria-Mihaela Tanase si pentru Liviu Nicolescu care sunt bolnavi psihici-schizofrenie paranoica si dementa, dar va rugam sa ne credeti ca NU MAI SUNTEM DISPUSI SA II MAI APARAM SI NICI SA MAI STAM LA DISTANTA UNUL FATA DE CELALALT. FATA CARE I S-A PUS IN CARCA DLUI COLONEL- STEFANIA, NASCUTA PE 17 OCTOMBRIE 1996, ESTE FATA BIOLOGICA, DAR NELIGITIMA A LUI NEACSU GHEORGHE - PREOT LA O BISERICA DIN PLOIESTI. TOT EU AM INSISTAT CA DL COLONEL SA O TREACA IN ACTE CA FATA LUI, CA SA AIBE UN TATA SI SA NU FIE CONSIDERATA BASTARDA. CEEA CE V-AM SCRIS ACUM SI MAI INAINTE SI TOTUL PANA ACUM SUNT DECLARATII PE PROPRIE RASPUNDERE, CONSIDERATI-LE CA ATARE. ASTA ESTE TOT CALVARUL PE CARE NOI DOI IL TRAIM . SI AICI IN ORAS NEPOTII SI NEPOATELE LUI IL FAC DE RAS. NICIODATA DL COLONEL NU A INGHITI NICI O OBSERVATIE SI NU SI-A PUS OBRAZUL PENTRU NIMENI, DEASEMENI SI EU NU AM INGHITI NICI O OBSERVATIE, DECAT PENTRU EI. VA RUGAM LUATI MASURILE LEGALE CE SE PREVAD SI VEDETI CA PRIN ANUL 2000, DOAMNA MIHAELA TANASE A BATUT SI UN ELEV LA LICEUL MIHAI EMINESCU DIN BUCURESTI, UNDE TOT DL COLONEL CU MIHAI -MARIUS BALASESCU SI-AU PUS OBRAZUL SI M-AM BAGAT SI EU SA O SALVAM SI SA II SALVAM, DAR NU MAI SUNTEM DISPUSI PENTRU ASA CEVA.Lucreaza si in politie si SRI Maria-Mihaela Tanase (casatorita Balasescu; Zamfir Cristina Mihaela, Antonia Mayer,Diana Canef plus numele meu). Cu respect, 26.12.2016 Ionescu Ioana Maria