Utilizarea unor metode contraceptive nepotrivite poate cauza leziuni pe colul uterin

Mai bine de jumătate dintre femei dezvoltă, pe parcursul vieții, cervicită sau, cum este cunoscută popular, o rană pe colul uterin. În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu este însoțită de simptome. Tocmai de aceea, atrag atenția specialiștii, este indicată efectuarea unui consult ginecologic periodic. Dacă nu este depistată și tratată la timp, rana pe col uterin favorizează apariția cancerului. Colul uterin este partea inferioară a uterului, ce poate fi observată prin vagin și care asigură, prin prisma poziționării, mai multe funcții: menstruală (fiind canalul prin care se scurge sângele menstrual; în cazul în care colul uterin lipsește sau este obstrucționat, urmare a unei malformații congenitale, sângele stagnează în uter), asigură poziția normală a organelor pelvine și favorizează ascensiunea spermato-zoizilor, pentru fecundație. Tocmai urmare a poziționării, riscul de apariție a afecțiunilor este ridicat. Una dintre cele mai frecvente boli este cervicita (inflamare a colului uterin, iar etapa cronică a bolii este denumită popular rană pe colul uterin), ne-a declarat dr. Ion Niculescu, medic obstetrician-ginecolog, și poate avea cauze dintre cele mai diverse. Rana pe col uterin are cauze dintre cele mai diverse Astfel, cervicita poate fi cauzată de o infecție (este asociată, în multe cazuri, cu vaginita netratată cores-punzător), de bolile cu transmitere sexuală (precum gonoreea, herpesul genital sau chlamydiaza, în special în cazul contactului sexual cu parteneri multipli) sau de chiuretaj efectuat greșit. Totodată, rana pe colul uterin poate apărea și ca urmare a folosirii diverselor metode contraceptive: a anticoncepționalelor nepotrivite, a introducerii diafragmei vaginale care a produs leziuni, a utilizării spermicidelor contraceptive la care femeia este alergică, ba chiar și din cauza alergiei la latexul din care sunt fabricate prezervativele. „Rana pe col uterin este o afecțiune des întâlnită, motiv pentru care femeile ar trebui să-și facă, cel puțin o dată pe an, un consult gine-cologic. Este nevoie de un examen clinic vaginal, dar și de examinarea secreției vaginale, pentru evidențierea clară a eventualilor microbi”, a explicat specialistul. Consultul medical se impune, a atrag atenția medicul, în condițiile în care, în multe cazuri, afecțiunea se dezvoltă silențios, fără a fi semnalată de simptome. Simptomatologia, în situațiile în care este prezentă, nu este caracteristică: secreția vaginală este abundentă, cu striuri sanguine, iar culoarea și aspectul variază, apar durerile în timpul actului sexual etc. Tratamentul este prin electrocauterizare Tratamentul vizează, într-o primă etapă, eliminarea cauzei, adică, în cele mai multe situații, a infecției. De aceea, este indicat, dacă pacienta are și alte afecțiuni genitale asociate, precum vaginită, să fie tratate și acestea. Dacă după tratarea cauzei, leziunile de la nivelul colului uterin persistă, medicul ginecolog va recomanda terapia chirurgicală, respectiv electro-cauterizarea - o procedură prin care țesuturile afectate sunt „arse”. Trebuie subliniat că, în cazul în care nu este tratată (de preferat în fazele incipiente), rana pe colul uterin poate duce la infertilitate și poate favoriza apariția cancerului cervical.