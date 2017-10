Usturimea limbii poate fi semnul unei afecţiuni grave

1

usturime gingii

Buna ziua.In urma cu patru luni de zile am avut realizata o lucrare, am tinut-o in gura partea de sus cam 3 saptamani si nu am avut nici o senzatie. Dupa trei saptamani lucrarea a fost cimentata atat partea de jos cat si partea de sus. In decursul a doua saptamani am avut o senzatie de usturime si disconfort in gura incepand cu partea stanga jos, unde am avut si o interventie chirirgicala, iar apoi treptat s-a extin s la toata gura. Stomatologul care a realizat lucrarea spune ca nu stie ce sa faca deoarece nu a mai intalnit asa ceva. Mentionez ca lucrarea este confectionata din nichel- crom. M adoare si ma ustura gura foarte tare si nu mai stiu ce sa fac. Va multumesc.