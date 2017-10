Urticaria apare mai frecvent la copii

Urticaria este o boală de piele care apare frec- vent sub formă de erupții roșietice, ca niște pete mai ridicate de la suprafața pielii (blânde) ce provoacă mâncărimi puternice. Erupția poate să apară în orice regiune a corpului, durează câteva ore sau zile și dispare fără urme, pentru ca să reapară după o anumită perioadă de timp. Medicul de familie, Daniela Plângu, a declarat că afecțiunea se întâlnește mai frecvent la copiii mici și are o bază alergică. După vârsta de 10-12 ani, erupțiile de urticarie se răresc sau dispar. Cauzele acestei boli sunt numeroase și au la bază mecanisme alergice, adică sensibilizarea pielii omului la anumite substanțe din mediul înconjurător. Cele mai cunoscute sunt consumul de alimente conservate, alterate sau de alimente sensibilizante cum ar fi peștele, căpșunile sau ouăle. O altă cauză este infecția organismului cu diferiți microbi, ciuperci sau paraziți. De asemenea, unele medicamente sau contactul cu unele substanțe chimice pot provoca urticaria. Totodată, aceasta poate să apară după eforturi fizice, expunerea la căldură sau la frig, emoții ori după schimbarea localității. Urticaria nu afectează starea de sănătate a omului, dar prin mâncărimea pielii pe care o produce, îndeamnă la scărpinare. Ori, prin scărpinat, unghiile produc mici leziuni ale pielii care se infectează, iar în final aceste infecții lasă cicatrici. Pentru tratarea acestei afecțiuni, mai întâi se combate mâncărimea prin fricțiunea leziunilor cu spirt camforat, mentolat sau sanitar. După aceea se masează cu unguent antipruriginos. Se pot lua pe cale bucală medicamente antialergice. Dacă bolnavul nu se poate odihni noaptea, se pot lua somnifere. Medicul mai precizează că este indicat ca celor mici să li se taie unghiile pentru a nu-și produce răni pe piele. Pe de altă parte, se va urma un regim alimentar fără sare, cu ceaiuri, fructe, vegetale, lactate, fără carne și mezeluri. Dacă urticaria a apărut după medicamente se va opri tratamentul și se va consulta medicul.