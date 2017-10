Maxima zilei: „Boala de om se leagă ca vița de păr“.

Urinarea involuntară în timpul somnului are cauze neurologice

Eliminarea involuntară a urinei în timpul nopții, mai ales la bărbați, este o afecțiune urologică sau neurologică, care are cauze multiple. De vină poate fi lipsa somnului la tineri sau o afecțiune urologică, în special la persoanele de peste 55 de ani. Tratamentul este diferențiat, în funcție de cauza care a generat urinarea, fie chirurgical dacă este declanșată de o afecțiune urologică, fie tratament neurologic sau psihiatric. Enurezisul este o afecțiune cunoscută în popor drept pierderea de urină noaptea fără control și afectează mai mult bărbații decât femeile. Urinarea în pat în timpul somnului devine o problemă dacă micuțul dumneavoastră a depășit vârsta de cinci ani și nu se poate controla. Cauzele bolii sunt de natură urologică sau neurologică. „În general, enurezisul este apanajul afecțiunilor neurologice sau, în cazul tinerilor, a unor dereglări a mecanismului somn-veghe”, ne-a explicat dr. Dragoș Borcescu, medic primar urolog în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Afecțiunea poate fi cauzată de epilepsia în stare incipientă, de diverse boli nervoase acute, de disfuncții ale sfincterului vezicii, de inflamarea glandului penisului, de malformații congenitale ale coloanei vertebrale în zona sacrală sau de malformații ale căilor urinare. Potrivit dr. Dragoș Borcescu, „Enurezisul poate fi generat în contextul unei afecțiuni urologice - o obstrucție subvezicală”. Tinerii care nu respectă orele de somn și persoanele de peste 55 de ani sunt mai predispuși decât alte grupe de vârstă. Tratamentul în cazul pierderilor de urină pe timpul nopții este diferit, în funcție de cauza care a declanșat afecțiunea. „Dacă enurezisul are cauze neurologice, neurologul sau psihiatrul va stabili tratamentul corespunzător”, a menționat medicul primar urolog. Dacă afecțiunea are cauze urologice, tratamentul este chirurgical, de deblocare, iar recuperarea postoperatorie durează o săptămână. Tratamentul enurezisului presupune o serie de măsuri educaționale, printre care restricția de lichide cu două ore înainte de culcare, precum și obligația de a urina înainte de culcare.