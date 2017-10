Urinarea cu sânge este, invariabil, motiv de îngrijorare

1

Sange in Urina

Buna. Aseara, inainte sa ies pe afara cu ceva prieteni am mers la toaleta. Atunci s-a intamplat sa constat ca urina era de culoare rosu-rozaliu. Am ramas socat cand am vazut, asa ca am intrat pe net sa vad din ce cauza poate fi asa. Am citit ca urina rosie poate fi cauza si a unor coloranti alimentari. cu o zi inainte am baut ceva suc de struguri cu foarte mult colorant rosu, asa ca intr-un fel m-am linistit. Cand am ajuns noaptea acasa am mai fost odata la toaleta si am observat ca culoarea revenise la normal. Asta pana azi dimineata, cand am observat ca urina este din nou rosie, dar de aceasta data un rosu mai aprins. Care poate fi cauza si ce ar trebui sa fac? Multumesc anticipat