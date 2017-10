Urgenţe pentru copii? Unde găsim, noaptea, un pediatru în Constanţa

Urgențe pentru copii? Unde găsim, noaptea, un pediatru în Constanța

„Sunt mama unui copilaș de doi ani care, în ultima perioadă, a avut temperatură de aproximativ 39 grade Celsius. Am încercat leacuri băbești, am fost și la medicul de familie, acum avem situația sub control. Dar dacă am nevoie să merg cu el în timpul nopții la medic, unde pot să mă îndrept? Este Urgența Spitalului Județean Constanța singura opțiune?” - aceasta este întrebarea adresată de Raluca C., o cititoare a ziarului „Cuget Liber”, dar dilema ei este împărtășită de numeroase mămici din municipiul Constanța. Unde pot găsi ajutorul medical de care au nevoie, pentru copiii lor, la orele târzii ale nopții? Ziarul „Cuget Liber” a realizat o trecere în revistă a unităților medicale care oferă îngrijiri medicale copiilor în timpul nopții și o prezintă în rândurile următoare.O variantă este, așa cum este menționat și mai sus, sistemul sanitar de stat și anume. Aici, potrivit datelor puse la dispoziție de reprezentanții unității sanitare, realizează gărzi următorii medici pediatri: dr., dr., dr., dr.dr.și dr., cât și medicii pensionari dr., dr.și dr.Ulterior, dacă se impune internarea pe Secția de Pediatrie, micuții bolnavi pot fi îngrijiți de: dr., dr., dr., dr., dr.(șefa Secției de Pediatrie), dr., dr., dr., dr.și dr.. Pe Compartimentul de Terapie Acută a Secției de Pediatrie pot fi găsiți pediatrii: dr., dr.și dr.Pediatru de gardă în timpul nopții poate fi găsit și la. „În caz de urgențe, Spitalul Privat Euromaterna dispune de medic pediatru de gardă, care poate acorda îngrijiri medicale bebelușilor la orice oră din zi și din noapte”, au precizat reprezentanții unității medicale. Medicii pediatri care fac gărzi în această unitate sunt: dr., dr., dr., dr.și dr.. Se impune menționat că, indiferent de ora prezentării, cei mici primesc îngrijirile medicale de care au nevoie, dar nu există posibilitatea internării lor.Mămicile cu prichindei bolnavi care au nevoie de consultarea unui medic pediatru în timpul nopții se pot prezenta și la. Aici, cei mici pot fi consultați de: dr., dr., dr., dr., dr.sau de dr.(n.r. aceasta nu este medic pediatru, dar după cum au subliniat angajații clinicii, este medic de urgență și acordă îngrijiri medicale și celor mici). De asemenea, în cadrul acestei clinici, indiferent de ora din zi sau din noapte, cei mici pot beneficia de tratamente, de injecții sau perfuzii.nu mai asigură linie de gardă pe pediatrie pe timpul nopții. Dar, după cum au precizat cadrele medicale, situația este temporară, numai luna aceasta, în condițiile reorganizării unității sanitare. Singura noapte când unitatea va avea pediatru pe timpul nopții este cea dintre 28 și 29 aprilie. În schimb, în restul lunii, mămicile se pot prezenta cu cei mici la Spitalul ISIS, în timpul nopții, pentru tratamente sau injecții, fără a fi consultați de specialiști pediatri.Medicii pediatri care oferă consultații, în acest moment, în cadrul spitalului menționat, în intervalul 8,00 - 20,00, sunt: dr., dr., dr., dr., dr.De asemenea, la, după ora 20, copiilor le pot fi acordate doar tratamente, injecții sau perfuzii, cu condiția ca mămicile să aducă și rețetele din care reiese ce terapii trebuie să urmeze cei mici și medicamentele necesare. În schimb, până la ora 20, aici acordă consultații următorii pediatri: dr., dr., dr., dr., dr.și dr.La sucursala Iowemed din cartierul CET poate fi găsită, două zile pe săptămână, dr., iar copiilor li se pot face tratamente, tot cu rețeta și medicamentele necesare, până la ora 22.O altă unitate care acordă asistență medicală copiilor, dar numai în timpul zilei (mai precis până la ora 19, iar sâmbătă între 9 și 13) este, unde pot fi găsite dr.și dr.