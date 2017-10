Urgenţa Spitalului Judeţean, sufocată de pacienţi

Urgența Spitalului Județean, sufocată de pacienți

În condițiile în care orașul nostru se află pe malul mării, iar vara populația județului aproape că se dublează odată cu venirea turiștilor pe litoral, secția de urgență a Spitalului Clinic Județean Constanța este în fiecare week-end, plină până la refuz. Marea problemă, spun medicii, este faptul că cele mai multe dintre prezentări sunt cazuri minore, care ar putea fi rezolvate foarte ușor chiar și de medicii de familie.Dacă într-o zi normală din timpul săptămânii, medicii de la urgență tratează în jur de 300 - 400 de pacienți, în zilele de week-end, numărul lor crește până la 500 - 550. În plus, odată cu lăsarea serii, Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a celui mai mare spital din județ se aglomerează treptat de pacienți care prezintă probleme medicale minore.Mulți dintre aceștia sunt turiști veniți la mare în vacanță, care nu respectă indicațiile medicilor și sunt doborâți de soarele puternic sau suferă afecțiuni digestive. Deși aceste cazuri ar putea fi rezolvate foarte bine și a doua zi, la policlinică sau la medicul de familie, medicii nu pot refuza tratarea bolnavilor care ajung la urgență, iar acest lucru crește timpii de așteptare în UPU.Urgența, luată drept policlinică de bolnaviUnitatea de Primire Urgențe își desfășoară activitatea în continua-re cu un deficit de personal medical, după cum au recunoscut reprezentanții Spitalului Județean. Chiar dacă, în timpul zilei medicii reușesc să facă față prezentărilor, înainte de lăsarea nopții și în serile de week-end, secția se aglomerează până la refuz, în special de cazuri mai puțin grave.„Aproape în fiecare seară și în week-end ne trezim că funcționăm ca o policlinică. Sunt multe cazuri minore care aglomerează secția pentru că se prezintă în urgență deoarece fie nu au medic de familie, fie au probleme sociale și nu plătesc asigurările de sănătate, sau pur și simplu le este mai comod să vină la spital. Din acest motiv, sunt foarte multe persoane care stau la rând și așteaptă, iar numărul de minute atribuit per caz crește”, a declarat, ieri, dr. Cătălin Grasa, directorul medical al SCJU Constanța.O soluție pentru a rezolva această situație pe timpul verii ar fi înființarea unor centre de perma-nență în stațiuni, este de părere medicul. „În fiecare stațiune ar trebui să existe policlinici cu regim de lucru 24 de ore din 24 care să asigure rezolvarea acestor cazuri minore. În acest fel și afluxul de pacienți către spitalul nostru va fi mai redus”, a spus dr. Grasa.Deficit de medicamente pe perioada estivalăCu toate că în sezonul estival turiștii iau cu asalt urgența Spitalului Județean, cadrele medicale sunt nevoite să lucreze cu la fel de multe medicamente și materiale sanitare ca și în restul anului. „Suntem la limită cu aprovizionarea, la fel cum am fost toată vara. Noi am făcut presiunile necesare, am trimis solicitări către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru a putea beneficia de un aport financiar mai mare pe perioada de vară, însă, nu am primit fonduri suplimentare pentru sezonul estival, așa cum ar fi trebuit”, a precizat dr. Cătălin Grasa.Acesta a mai spus că cele mai costisitoare cazuri sunt politraumatismele, cele mai multe provocate de accidente rutiere, care necesită internarea în secția de terapie intensivă și tratamente medicale de mii de lei. Din acest motiv, dr. Grasa a propus autorităților sanitare la sfârșitul lunii iulie, în cadrul unor discuții pe tema proiectului de lege a sănătății, să finanțeze mai bine cazurile de politraumă. „Acești pacienți în stare gravă nu pot fi decontați în totalitate și suntem nevoiți să folosim din fondurile spitalului. De exemplu, o zi de spitalizare în terapie intensivă, cu tot cu medicație, poate să ajungă și la 8.000 - 10.000 de lei, în funcție de gravitatea cazului. Suntem nevoiți să tratăm bolnavii prin posibilitățile noastre financiare, cu ce avem prin farmacii, pentru a putea rezolva cazurile foarte grave”, a explicat directorul medical al unității sanitare.