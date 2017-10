Untul de arahide, bun pentru oase şi inimă

Untul de arahide, bun pentru oase și inimă

Cu toate că are un conținut destul de ridicat de calorii, untul de arahide prezintă și unele beneficii pentru sănătate. Cel mai bun este untul de arahide nerafinat, deoarece își păstrează mai multe dintre substanțele nutritive ale arahidelor. În plus, untul de arahide procesat conține adaosuri de acizi grași și poate fi conservat incorect, de aceea, cea mai potrivită alegere ar fi untul de arahide natural. Acest unt conține același raport de grăsimi saturate și nesaturate ca uleiul de măsline, ce contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare și diabet de tip 2. Untul brut de arahide are mai multe beneficii asupra organismului întrucât conține mai multe minerale, printre care și fier, esențial pentru funcționarea celulelor roșii ale sângelui din organism, și calciu, pentru sănătatea oaselor. Totodată, untul de arahide este un aliment dens din punct de vedere caloric și ar trebui consumat în cantități mici. Cu toate acestea, este foarte sățios și inhibă pofta de mâncare, iar când este mâncat în cantitățile potrivite, untul de arahide este mult mai eficient în procesul de slăbire decât alte alimente sărace în calorii.