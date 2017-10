UNICEF luptă împotriva violenţei

UNICEF luptă împotriva violenței

Cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, pe data de 20 noiembrie 2014, UNICEF Romania si Camera Deputatilor au organizat, pentru al doilea an consecutiv, o Gala de Informare si Strangere de Fonduri in vederea protejarii copiilor impotriva violentei. Gala de Informare si Strangere de Fonduri este parte a campaniei “Violenta verbala raneste”, derulata de UNICEF in Romania incepand cu luna octombrie 2014.