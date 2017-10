Unde vă puteţi trata de varice fără bisturiu în Constanţa

Unde vă puteți trata de varice fără bisturiu în Constanța

Fie că este moștenită sau dobândită pe parcursul vieții, boala varicoasă este nu doar inestetică, ci poate indica și prezența unor afecțiuni mai grave, din cauza circulației deficitare a sângelui. Dacă până nu demult, singurul tratament împotriva varicelor era operația, acum această afecțiune poate fi înlăturată și prin injectarea unor substanțe speciale.O mare parte din populația țării noastre suferă, mai ales la vârste înaintate, de varice. Cauzele care determină apariția varicelor sunt variate, precum vârsta, sexul, factorii genetici, obezitatea sau statul în picioare pentru mult timp.Schimbările hormonale duc la apariția varicelorFemeile sunt mai predispuse la această boală din cauza schimbărilor hormonale atât din timpul perioadelor menstruale și ale sarcinii, cât și la menopauză. Hormonii relaxează venele, subțiază pereții venelor și favorizează apariția varicelor.„Varicele venoase apar destul de des în perioada de sarcină, de obicei în primul trimestru, când secreția de progesteron este crescută. De asemenea, ortostatismul pre-lungit crește forța hidrostatică în interiorul venei, producând dilata-rea acesteia”, am aflat de la dr. Raluca Pasăre, medic specialist chirurgie generală la Varicoline, în cadrul Clinicii ON Constanța.Totuși, cea mai frecventă cauză este ereditatea, ne-a mai spus dr. Pasăre. „Principalii factori care duc la apariția lor sunt ereditatea, hormonii sexuali feminini, forța gravi-tațională și forțele dinamicii musculare. Cu toate acestea, factorul genetic este poate cel mai important factor predispozant de apariție a varicelor”, a explicat medicul.Care sunt principalele simptome ale varicelorPrimul semn al varicelor ar fi senzația de greutate și durere în picioare, dar este posibil să apară și o senzație de arsură, palpitație în zona picioarelor, umflarea gambelor sau durere în mușchi.„Simptomele constau într-o durere surdă, senzația de presiune la nivelul picioarelor după ortosta-tismul prelungit, durere ce se ame-liorează la ridicarea membrelor inferioare. Poate apărea și un edem discret la nivelul gleznei”, a precizat dr. Raluca Pasăre.Cu toate acestea, pacienții cu varicozități venoase sunt mai degrabă preocupați de aspectul estetic al membrelor inferioare. În general, varicele au o culoare purpuriu închis sau o nuanță de albastru, deoarece respectivele vene transportă sânge neoxigenat către inimă.Cum poți scăpa de varice cu ajutorul scleroterapieiDe multe ori, pacienții cu varice au parte de un tratament conservator, a menționat medicul chirurg.„Recomandăm bolnavilor să poarte ciorapi elastici care prin compresia externă contrabalansează presiunea hidrostatică din vene”, a afirmat dr. Pasăre.În plus, la ora actuală medicii au la dispoziție o nouă metodă de tratament împotriva varicelor, fără să fie nevoiți să apeleze la bisturiu. „Unica metodă de tratament era, până acum puțin timp, intervenția chirurgicală, dar în prezent putem trata varicele prin scleroterapie. Aceasta constă în anularea unor vene prin injectarea de substanțe sclerozante în lumenul venei”, a adăugat medicul.Dr. Raluca Pasăre a precizat că folosind aceste substanțe recent apărute pe piața medicală, riscul complicațiilor este minim. Metoda este indicată pacienților care se prezintă la medic în stadii în care nu există reflux la nivelul venei safene.Chirurgul a mai spus că, în stadii avansate, boala varicoasă se poate ma-nifesta prin apariția unor ulcerații cutanate, cel mai frecvent în apropierea glez-nei. În aceste situații se im-pune institui-rea imediată a unui trata-ment adec-vat, în caz contrar leziunea se va mări și va crește riscul de infecție.Diabeticii, predispuși la ulcerația picioruluiDr. Pasăre a ținut să precizeze faptul că pacienții diabetici prezintă un risc mai crescut să sufere de ulcerație cu evoluție rapidă la nivelul piciorului. „Când apar infecții la nivelul acestei ulcerații, acestea sunt foarte agresive și se asociază cu apariția gangrenei ce poate duce la pierderea piciorului. Infecția se dezvoltă la nivelul defectelor tegumentelor aparent banale și se poate răspândi rapid în organism”, a declarat medicul chirurg.Dr. Raluca Pasăre a subliniat faptul că atât în cazul ulcerelor varicoase, cât și în cazul piciorului diabetic, este de mare importanță prezentarea imediată a pacientului la medicul specialist pentru diagnosticarea corectă a afecțiunii și instituirea de urgență a unui tratament adecvat. Medicul susține că metodele moderne de îngrijire existente în prezent pot trata cu succes varicele, dacă leziunea este diagnosticată în timp util.Promoție la consultații pentru constănțenii cu variceConstănțenii care doresc să fie consultați de către un medic specialist în tratarea varicelor pot be-neficia, în această perioadă, de o promoție la Varicoline, în cadrul Clinicii On din Constanța, situată pe Bulevardul Tomis, nr. 142 A. Astfel, până pe 15 iunie cei interesați plătesc consultațiile la preț redus, adică 50 de lei, iar tratamentul este cu 15% mai ieftin. 