Unde şi în ce condiţii vor fi trataţi copiii care ajung la Urgenţă, în Constanţa

3

Catre Alin

Asa Alin, si cu cine propui tu sa votam ? Iar dupa tot ceea ce ai scris mai sus, imi este clar ca faci parte dintr-o alta campanie :)) Cu cine ar trebui sa votam, cu partidul lui Diaconescu? Fereasca-ne Dumnezeu ! Sau cu independentii de care n-a auzit nici naiba? Pai asa hai sa-si depuna oricine candidatura sa ne manance banii! Eu voi vota cu Chiru, restul face ce vrea! Personal vreau sa scap de Mazare! Iar ceea ce spui, nu prea are relevanta. Spui ca dl. Chiru are domiciliu fictiv.. Atunci cand a venit Mazare in CT, ce fel de domiciliu avea? Si uite ca totusi a stat 12 ani, dar pe parcurs s-a plictisit de noi !