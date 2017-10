„Unde scrie în lege că medicul de familie mă poate taxa pentru o reţetă?“

3

D-lui Sever

Am publicat aceasta sesizare intrucat, spre deosebire de dvs, eu nu am considerat-o "tampita"! Din contra, consider ca intrebarea dlui. Iusmen Asan este pertinenta: in baza carei prevederi legale percep medicii de familie taxe la consultatii si eliberarea actelor medicale. Consider indreptatita aceasta intrebare, in conditiile in care cititorul nostru cotiteaza, luna de luna, la fondul national al asigurarilor de sanatate si are DREPTUL sa fie vazut de un medic de familie si sa beneficieze de serviciile lui. Pe de alta parte, chiar daca medicii de familie au gasit o justificare legala pentru a introduce respectivele taxe nu inseamna ca sunt si morale. Vreau sa va precizez chiar ca sunt destui medici de familie care imi impartasesc ideea!!! De altfel, pana la urma, pentru ce mai platim asigurarea la Sanatate? Cat priveste a doua intrebare a dvs, referitor la faptul ca nu as fi avut cu ce "umple spatiul", va asigur ca sunt destule probleme in sistemul sanitar pentru a-l acoperi.