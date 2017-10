Un spital din România are cea mai modernă secţie de terapie intensivă din sud-estul Europei

Un spital din România are cea mai modernă secție de terapie intensivă din sud-estul Europei

Spitalul Marie Curie are, din 26 noiembrie, o noua sectie de terapie intensiva pentru nou-nascuti, cea mai moderna din Sud-Estul Europei, sectie ce a costat peste doua milioane de euro si care a fost ridicata, de la temelie, in 16 luni.Sectia dispune de 27 de incepari individuale pentru pacienti, se intinde pe patru etaje si are in componenta: spatii pentru personalul medical si parinti si o sala de training, care se intinde pe 1600 mp. In aceasta sectie de neo-natologie, a fost dezvoltata o solutie de telemedicina care permite transmiterea de imagini video si parametri medicali, in timp real, pentru urmarirea semnelor vitale ale pacientilor, prin tehnologia 4G. Astfel , medicii din sectia de terapie intensiva vor avea posibilitatea sa observe de la distanta starea pacientilor. Imaginile pot fi urmarite in detaliu intrucat camerele video folosite maresc imaginea de 12 ori; astfel, pacientii pot fi vazuti si monitorizati de oriunde exista conexiune 4G sau 3G, la o calitate video foarte buna, chiar si de catre medicii din alte tari, potrivit Agerpres.