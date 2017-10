Un sfert dintre constănţeni, bolnavi pe viaţă

Un sfert dintre constănțeni, bolnavi pe viață

Constănțenii sunt din ce în ce mai bolnavi. O arată statisticile întocmite la nivelul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Numărul bolnavilor este în creștere, comparativ cu anul trecut, iar ce este mai îngrijorător este faptul că aceștia suferă de boli grave, precum cancer sau diabet zaharat.Lipsurile financiare, stresul sau alimentația nesănătoasă sunt doar câțiva dintre factorii care contribuie decisiv la înrăutățirea stării de sănătate. Drept dovadă, în acest an, numărul suferinzilor cronici din județul nostru a fost în creștere. În 2010, în evidențele DSP Constanța, au fost înregistrați, pe tot parcursul anului, 174.180 de bolnavi; spre deosebire, numai în primele șase luni ale lui 2011, direcția a avut în evidență 177.400 de bolnavi cronici. Având în vedere că județul Constanța numără puțin peste 700.000 de locuitori, un calcul simplu arată că aproximativ 25% dintre locuitori sunt înregistrați pe lista unui medic de familie ca bolnavi cronici și sunt nevoiți să urmeze toată viața un tratament pentru a supraviețui.„Este posibil ca, pe semestrul al II-lea, să fie înregistrați mai puțini pacienți, iar per an, numărul bolnavilor să fie mai mic”, a explicat dr. Constantin Dina, directorul executiv al instituției.Cancerul face ravagiiComparativ cu anul trecut, se înregistrează o creștere îngrijorătoare a numărului bolnavilor de hiperten-siune și a celor diagnosticați cu cancer. Astfel, în ambele cazuri, potrivit dr. Dina, au fost înregistrați câte 3.000 de pacienți noi. Bolile cardio-vasculare reprezintă, în prezent, pri-ma cauză a mortalității în România. Cardiologii atrag atenția că de vină este stilul de viață alert, oboseala, dar și neglijența bolnavilor, care nu iau nicio măsură preventivă și ajung la spital când boala este deja avansată.În Constanța, în evidențele oncolo-gilor sunt aproximativ 20.000 de pa-cienți, iar numărul lor este în creștere. Cei mai mulți suferă de neoplazie bronho-pulmonară, de cancer ma-mar, de tumori ale colului uterin și ale stomacului. Sunt însă numeroși bolnavi cu cancer de piele și de prostată.Diabetul face victime printre copiiȘi numărul bolnavilor de diabet a crescut, în primul semestru din 2011 fiind depistați cu 1.000 de pacienți mai mult decât anul trecut. De altfel, Liliana Moldoveanu, președintele Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” Constanța, a atras atenția că boala este depistată din ce în ce mai des în rândul copiilor.„Până în 1990, se înregistra un caz nou de diabet la copii, pe an. Acum, avem două sau trei cazuri pe lună. Este alarmant! De aceea, avem periodic astfel de întâlniri cu tineri și copii. Diabetul este o afecțiune cronică gravă care, printr-o monitorizare atentă și un tratament adecvat, poate fi ținută sub control”, ne-a spus președintele asociației.Suferinzi cu capul și stomaculTotodată, medicii de familie din Constanța au semnalat că este în creștere și numărul celor cu tulburări mintale (au fost diagnosticați cu 1.000 de bolnavi mai mult decât anul trecut), dar și al celor care suferă de afecțiuni ale tubului digestiv - de exemplu, au fost diagnosticați 500 de noi bolnavi de ulcer. A crescut, de asemenea, cu aproximativ 100 de noi cazuri, și numărul celor care suferă de anemii.Potrivit specialiștilor, creșterea numărului bolnavilor se datorează, în principal, stilului de viață și faptului că românii nu sunt obișnuiți să meargă la medic pentru a preveni îmbolnăvirea, ci doar pentru a se trata după ce au dezvoltat o afecțiune.