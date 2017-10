Un nou tratament pentru bolnavii de poliartrită reumatoidă

3

poliatrita

buna ziua,am fost diagnosticata de poiatrita reumatoida in urma cu un an si ceva.de atunci iau diverse tratamente cu metrotexat,arava,plaquenil,prednison,sulfasalazina... .dar inutul starea mea sa agravat,acum am fost propusa pt tratamentul biologic nou aparut.as dori sa stiu ce riscuri are acest tratament si daca are reactii adverse?va multumesc!