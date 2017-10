Un nou simbol pe cutiile de medicamente: ce înseamnă TRIUNGHIUL NEGRU

Ştire online publicată Miercuri, 02 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

UE reglementează suplimentar piața medicamentelor începând din această toamnă, prin "triunghiul negru", care va apărea pe toate cutiile de medicamente care se află sub monitorizare, pentru a-i încuraja atât pe medici, cât și pe pacienți, să raporteze reacțiile adverse.Potrivit Capital.ro, medicamentele aflate sub monitorizare suplimentară vor avea pe cutie un triunghi negru, însoțit de următoarele informații: "Acest produs medicamentos este monitorizat suplimentar". Acest simbol va însoți medicamentele care sunt sub monitorizarea Agenției Eueopene a Medicamentului în următoarele luni.