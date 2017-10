Un nou medicament pentru pacienţii cu HIV/SIDA

Un nou medicament pentru pacienții cu HIV/SIDA

Pacienții cu HIV/SIDA vor avea o viață mai ușoară. De anul viitor, un nou medicament care reduce încărcătura virală și ușurează răspunsul la tratament va fi înregistrat pe piața farmaceutică din România. Conform statisticilor, în România sunt înregistrați aproximativ 7.625 de pacienți cu HIV/SIDA. Dintre aceștia, 1.023 trăiesc în județul Constanța. Potrivit dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, 777 de pacienți au deja SIDA, iar 246 sunt HIV pozitiv. Statistica este valabilă pe primele șase luni ale acestui an, când în județul nostru au fost înregistrate opt decese din cauza SIDA. De obicei, pacienților cu HIV/SIDA le sunt administrate trei sau mai multe medicamente asociate. „În timp, virusul HIV dezvoltă rezistență la unul sau mai multe din produsele pe care pacienții le iau în mod curent, iar eficiența combinației terapeutice scade”, a declarat bioinginerul Remus Damian. Potrivit specialistului, de obicei, pacienților care au HIV/SIDA le sunt administrate trei sau mai multe medicamente asociate. Noul produs, numit „Isentress”, și utilizat în terapia bolnavilor HIV/SIDA are rolul de a scădea încărcătura virală și de a crește semnificativ imunitatea organismului. „Medicamentul poate fi ușor adăugat oricărei combinații de medicamente prescrisă pacientului și nu are reacții adverse, având aceeași tolerabilitate cu placebo”, a explicat Damian. Compania „Merck”, care produce acest medicament, a creat un program de acces rapid la produs în mod gratuit în lume, iar orice medic care tratează pacienți HIV/SIDA poate avea acces gratuit la Isentress prin intermediul acestui program. În județul nostru, pacienții cu HIV/SIDA sunt tratați în prezent la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase unde au fost alocate 25 de paturi în acest sens.Pacienții cu HIV/SIDA vor avea o viață mai ușoară. De anul viitor, un nou medicament care reduce încărcătura virală și ușurează răspunsul la tratament va fi înregistrat pe piața farmaceutică din România. Conform statisticilor, în România sunt înregistrați aproximativ 7.625 de pacienți cu HIV/SIDA. Dintre aceștia, 1.023 trăiesc în județul Constanța. Potrivit dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, 777 de pacienți au deja SIDA, iar 246 sunt HIV pozitiv. Statistica este valabilă pe primele șase luni ale acestui an, când în județul nostru au fost înregistrate opt decese din cauza SIDA. De obicei, pacienților cu HIV/SIDA le sunt administrate trei sau mai multe medicamente asociate. „În timp, virusul HIV dezvoltă rezistență la unul sau mai multe din produsele pe care pacienții le iau în mod curent, iar eficiența combinației terapeutice scade”, a declarat bioinginerul Remus Damian. Potrivit specialistului, de obicei, pacienților care au HIV/SIDA le sunt administrate trei sau mai multe medicamente asociate. Noul produs, numit „Isentress”, și utilizat în terapia bolnavilor HIV/SIDA are rolul de a scădea încărcătura virală și de a crește semnificativ imunitatea organismului. „Medicamentul poate fi ușor adăugat oricărei combinații de medicamente prescrisă pacientului și nu are reacții adverse, având aceeași tolerabilitate cu placebo”, a explicat Damian. Compania „Merck”, care produce acest medicament, a creat un program de acces rapid la produs în mod gratuit în lume, iar orice medic care tratează pacienți HIV/SIDA poate avea acces gratuit la Isentress prin intermediul acestui program. În județul nostru, pacienții cu HIV/SIDA sunt tratați în prezent la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase unde au fost alocate 25 de paturi în acest sens.