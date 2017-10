Un nou medicament pentru astm şi rinită alergică, disponibil pe piaţă din 2011

Un nou medicament pentru astm și rinită alergică, disponibil pe piață din 2011

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou medicament pentru tratarea astmului și a rinitei alergice va fi testat pe oameni și ar putea ajunge pe piață în trei ani, potrivit Centrului de Cercetare a Medicamentelor din Olanda, a anunțat, miercuri, presa britanică. Noul medicament, numit RPL554, va fi testat clinic pe 60 de persoane care suferă de astm și rinită alergică. Medicamentul trebuie luat o singură dată pe zi pentru a înlătura simptomele și, spun cercetătorii, are mai puține efecte secundare decât tratamentele actuale. În plus, RPL554 este mai comod pentru bolnavii de astm, care, în prezent, trebuie să ia două medicamente de mai multe ori pe zi sau să folosească inhalatorul. Tratamentele actuale pentru astm și rinită alergică sunt reprezentate de beta-agoniste, care deschid căile respiratorii, și de steroizi inhalatori, care acționează asupra inflamațiilor ce cauzează iritația. Acestea sunt luate împreună sau separat, dar au efecte secundare importante, cum ar fi daunele asupra sistemului cardiovascular. Potrivit cercetătorilor, RPL554 va fi singurul medicament care acționează în ambele direcții și are efecte secundare mai puțin agresive.