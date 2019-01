Un nou focar de rujeolă! Trei fraţi, internaţi de urgenţă

Un nou focar de rujeolă! Trei frați, internați de urgență







Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava, au anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că rujeloa a reapărut în județul Suceava, după o pauză de patru luni în care nu au mai fost înregistrate noi îmbolnăviri, la spital ajungând trei frați, toți cu vârste sub 5 ani.



“Au fost diagnosticați și internați în spital trei frați, nevaccinați, cu vârste sub cinci ani, din municipiul Rădăuți. Părinții au refuzat vaccinarea micuților, atât la vârsta recomandată, cât și ca măsură de protecție pentru ceilalți doi frățiori, în momentul diagnosticării primului dintre ei”, a anunțat directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, dr. Liliana Grădinariu.



Conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava spune că vaccinarea este singura metodă de prevenire a îmbolnăvirilor cu această bolă extrem de contagioasă.



“Rujeola este o infecție virală, care poate evolua cu complicații majore, ce pot merge până la deces. Vaccinarea este recomandată copiilor cu vârsta între 9 și 11 luni, cu revaccinare la vârsta de 1 an și ulterior la vârsta de 5 ani. Copiii nevaccinați pot beneficia de administrarea vaccinului antirujeolic, prin prezentarea la medicul de familie, schema de vaccinare fiind adaptată pentru fiecare caz în parte”, se arată în comunicatul Direcției de Sănătate Publică Suceava.