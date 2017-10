Un medic veterinar din Constanţa are nevoie de ajutorul nostru!

Campanie umanitară

Un medic veterinar din Constanța are nevoie de ajutorul nostru!

Un medic veterinar din Constanța are nevoie urgentă de sânge pentru a supraviețui. Ciprian Pop a suferit, zilele trecute, un accident și se află internat la Terapie Intensivă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Rudele și prietenii lui Ciprian fac apel la constănțeni să doneze sânge pentru a-l salva pe Ciprian.Bărbatul are grupa de sânge 01, așa că oricine are această grupă sau donatorii universali se pot duce la Centrul Regional de Transfuzii Constanța, din apropierea Spitalului Județean, pentru a-l ajuta pe Ciprian.Pot dona sânge persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, cu o greutate peste 50 de kg. Acestea trebuie să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultima jumătate de an și să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 48 de ore înaintea donării.