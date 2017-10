Un măr pe zi ţine kilogramele departe de tine

Un măr pe zi ține kilogramele departe de tine

Miercuri, 14 Noiembrie 2007

Mărul este o opțiune perfectă pentru gustările dintre mese, are un conținut mare de apă, precum și fibre solubile și insolubile. Nutriționiștii spun că un măr mediu are aproximativ 85% apă și 5 grame de fibre solubile. De asemenea, mai conține și quercetină, care are acțiune anticancerigenă, reduce colesterolul și asigură sănătatea plămânilor. Merele organice sunt mai indicate. Cele din comerț pot reține mai multe pesticide, iar în comparație cu fructele care necesită decojire (portocale, banane), la mere este importantă coaja. Îți dorești să mănânci și coaja dacă știi că în ea se găsește jumătate din conținutul de fibre, magneziul, fierul și vitamina C.