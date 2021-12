Un machiaj reușit începe cu o curățare eficientă a tenului

Vreți să arătați bine, să aveți un machiaj cât mai reușit? Dacă vă doriți un look impecabil, înainte de toate trebuie să știți că este nevoie să aplicați pe piele câteva produse care au rolul de a o proteja. Nu vă faceți griji! Nu este necesar să fiți experți pentru a pune în practică o serie de obiceiuri care vă oferă o piele strălucitoare înainte de a vă machia. Este suficient doar să observați care sunt nevoile pielii voastre și care sunt cele mai potrivite produse pentru aceasta. Deși există creme și fonduri de ten special concepute în acest scop, puteți utiliza și produsele de bază ale rutinei voastre normale de înfrumusețare. Pe scurt, fiți atente la particularitățile pielii, vedeți dacă produce mult sebum, dacă aveți zone uscate și dacă aveți coșuri sau pori măriți, printre alte imperfecțiuni sau pete. De asemenea, verificați dacă aveți alergii sau riduri. După aceea, vă puteți pregăti tenul. Fără îndoială, o curățare adecvată este primul pas pentru a obține un machiaj natural, frumos. În primul rând, alegeți un produs potrivit tipului de piele (fie gel, fie loțiune de curățare). Apoi, masați produsul pe toată fața, concentrându-vă pe zonele cu probleme (puncte negre sau exces de ulei), după care îndepărtați reziduurile cu apă caldă. În cele din urmă, uscați-vă fața prin tamponare cu un prosop moale. În plus, se recomandă utilizarea unui produs de exfoliere, măcar o dată sau de două ori pe săptămână, deoarece acesta contribuie la tratarea petelor. Componentele sale curăță profund porii și vă lasă pielea mai fină. În plus, pentru a avea o față mai proaspătă și un machiaj natural, ar trebui să folosiți și un tonic facial, care, datorită proprietăților sale, reduce aspectul strălucitor al pielii cauzat de excesul de ulei și de porii măriți.