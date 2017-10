Uleiuri pentru îngrijirea corpului

Ştire online publicată Joi, 05 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Uleiurile din plante sunt bogate în substanțe bioactive, care pătrund în piele și îi mențin suplețea și elasticitatea. Uleiurile minerale au proprietatea de a crea la suprafața pielii o peliculă cu rol protector. Uleiurile aromate, pe lângă acțiunea de îngrijire, au și un efect stimulator asupra circulației sangvine periferice de la nivelul epidermei. Uleiurile îngrijesc în aceeași măsură părul deteriorat dându-i un aspect sănătos, plin de vitalitate. Uleiul de migdale este indicat să fie folosit atunci când aveți un ten sensibil. Hrănește și netezește pielea și poate fi aplicat chiar și pe pielea sensibilă a bebelușilor. Uleiul de jojoba are o acțiune benefică asupra ridurilor. Datorită conținutului bogat în vitamina E, uleiul de jojoba regenerează țesuturile și catifelează pielea. Uleiul de avocado este recomandat pentru tenul uscat, având un efect calmant și protejând foarte bine pielea la schimbările bruște ale vremii. Uleiul de măsline îngrijește foarte bine pielea capului, combătând eficient mătreața. Este ideal pentru îngrijirea unghiilor care se exfoliază. Uleiul din nucă de macadam îngrijește firul de păr, fiind foarte indicat atunci când aveți vârfurile despicate. Uleiul de cătină albă are un efect de regenerare a pielii prevenind îmbătrânirea acesteia.