Uleiuri la îndemâna oricui pentru o piele mai catifelată

Hidratarea pielii după o vară fierbinte este esențială în pregătirea tenului pentru Am pus costumul de baie în cui și am luat ghetele impermeabile. A venit toamna. Gata cu plaja și băile de soare, nu mai trebuie să ne protejăm de razele fierbinți, ci doar de frig și de vânt. Pielea noastră strălucitoare și frumos bronzată are nevoie de maximă atenție din partea noastră. Trebuie să o îngrijim în continuare și să o pregătim pentru gerul și crivățul de la iarnă. La sfârșit de vară, pielea poate fi uscată, pătată și decojită. Din cauza aerului fierbinte ea se usucă excesiv și, drept urmare, apar ridurile și liniile fine. În primul rând, pentru a-i reda sănătatea și aspectul îngrijit, trebuie să o hidra-tăm. Specialiștii în cosmetică ne recomandă să folosim produse cât mai naturale, de preferabil preparate în casă sau cumpărate de la plafar. Cremele foarte scumpe ajută, dar o variantă mult mai ieftină sunt uleiurile sau tincturile pe care le găsim în magazinele naturiste sau legumele și fructele din piață. Pentru hidratarea tenului fac minuni uleiul de măsline, uleiul de susan sau uleiul de migdale. Ulei de măsline împotriva îmbătrânirii pielii Uleiul de măsline este folosit de secole pentru a reda frumusețea pielii. Este un foarte bun hidratant, mai ales datorită acidului linoleic conținut, compus care previne evaporarea apei. El poate fi folosit la masaj, fiind aplicat direct pe piele, sau chiar în cadă, atunci când facem baie. În afara faptului că ajută să avem o piele frumoasă, uleiul de măsline conține cel puțin patru oxidanți care ajută la neutralizarea radicalilor liberi care duc la îmbătrânirea pielii și la cancerul de piele. Uleiul de susan este bogat în vitamine și substanțe grase, valoroase pentru protecția tegumentelor. Este foarte hrănitor și intră rapid în piele, dar, pentru a fi absorbit complet, se recomandă să îl aplicăm seara, înainte de culcare. Ulei de morcovi pentru hidratarea tenului Uleiul de migdale este bogat în vitamine, proteine, enzime și minerale. Este folosit pentru masajul corpului și al feței pentru că este extrem de nutritiv, emolient, combate inflamațiile și iritațiile pielii, îmbunătățește circulația sanguină și cea limfatică. De asemenea, se mai recomandă utilizarea uleiului de sâmburi de struguri. Bogat în minerale, proteine și vitamine, acesta pătrunde foarte repede în piele și, totodată, curăță, tonifică și hidratează pielea și împiedică formarea ridurilor. Pentru tenul uscat și matur, deosebit de bun este uleiul de morcovi. Conține vitaminele A, E și F și hidratează pielea, împiedicând formarea ridurilor și protejând tenul împotriva razelor ultraviolete. În plus, dacă vrem o piele hidratată, trebuie să consumăm cât mai multă apă și lichide. Alimentația necorespunzătoare și deshidratarea pot favoriza uscarea pielii. Un prim pas ar fi înlocuirea brânzeturilor grase cu pește, legume și fructe. Secretul unui ten frumos și sănătos este apa. Indiferent de anotimp, este bine să bem 2,5 litri de apă pe zi și sigur vom avea un ten strălucitor.