Rezultatele unui studiu realizat de cercetătorii americani pe șoareci, arată că uleiul de usturoi poate constitui un tratament complementar bun, în cazul chimioterapiei și radioterapiei. Principiul chimioterapiei este de a distruge celulele care, în interiorul tumorii, sunt singurele capabile să se reproducă nedefinit. Toate medicamentele anticancer folosite în chimioterapie au o toxicitate mai mare sau mai mică, putând afecta formula sangvină, pielea, părul sau alte organe.





În funcție de boală sau de stadiul acesteia, chimioterapia poate fi curativă, adică să aibă ca finalitate vindecarea organului bolnav, sau complementară actului chirurgical sau radioterapiei. Radioterapia constă în utilizarea radiațiilor ionizante în tratamentul anumitor boli, îndeosebi al cancerelor.





Usturoiul, însă, are numeroase efecte benefice asupra organismului, fiind utilizat de sute de ani pentru vindecarea unui număr mare de boli, de la răceală și afecțiuni respiratorii, la ciumă. În plus, se spune că uleiul de usturoi are capacitatea de a repara țesuturile cardiace și de a stopa evoluția tumorilor. Tonifiant și antiseptic, antibiotic natural, diuretic, usturoiul are capacități anticoagulante și este bun, printre altele, și în cazul bolilor de ficat și biliare.





Specialiștii afirmă că uleiul de usturoi poate încetini fenomenul de scădere a numărului leucocitelor din sânge provocat de chimioterapie și radioterapie, tratamente utilizate pentru eliminarea tumorilor canceroase.