Uleiul de levănțică combate anxietatea, insomnia şi stresul

Foarte mulți oameni nu folosesc uleiul esenţial de levănţică, pentru că nu știu care sunt beneficiile acestuia pentru organismul uman. Specialiștii spun că acesta este un produs ce nu trebuie ignorat și care este indicat în tratarea a diverse afecțiuni, dar şi pentru piele, întrucât în componenţa plantei se află diverse uleiuri esenţiale, acizi, cumarine, taninuri şi saponine. Drept urmare, levănţica are o mulțime de proprietăţi medicinale. Principalul său avantaj este efectul său calmant, cunoscut încă din Antichitate. De exemplu, în Roma Antică, levănţica era inclusă în băi relaxante, dar în zilele noastre este folosită des pentru a combate probleme ca anxietatea, insomnia şi stresul. De asemenea, ea are un efect antiseptic util pentru a dezinfecta, calma şi stimula vindecarea tuturor tipurilor de tăieturi, arsuri, ciupituri de insecte şi echimoze. Totodată, planta are proprietăţi antivirale şi antibacteriene, datorită cărora o puteţi folosi pentru a preveni şi trata boli respiratorii ca laringita, faringita şi amigdalita, precum şi infecţiile care se dezvoltă în regiunea genitală. În plus, este utilă pentru a trata probleme cutanate precum psoriazisul şi eczema, ameliorând inflamaţiile şi mâncărimile, dar susţine și digestia şi calmează nervii care pot afecta stomacul.