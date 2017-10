Uleiul de jojoba te poate scăpa de ridurile de expresie

Bogat în vitamine și antioxidanți puternici care ajută la hidratarea pielii, uleiul de jojoba este un ulei natural extrem de benefic pentru piele, păr și unghii, recomandat tuturor tipurilor de piele. Uleiul de jojoba nu este compus din grăsimi, ci din ceară lichidă și conține vitaminele E, C și cele din complexul B, cantități mari de antioxidanți, crom, minerale, zinc, cupru, sulf și cobalt.Acest ulei îngrijește toate tipurile de piele, echilibrează secrețiile de sebum și nu astupă porii. Are o concentrație de iod de peste 80 la sută și de aceea este numai bun pentru a dezinfecta, a cicatriza și a grăbi vindecarea rănilor, a zgârieturilor sau a iritațiilor. Uleiul de jojoba atenuează ridurile de expresie din jurul ochilor și gurii, lasă tenul catifelat și hidratat. În plus, acest ulei natural este foarte bun și pentru păr și scalp deoarece îndepărtează mătreața și previne apariția acesteia.