Uleiul de eucalipt, folositor în tratarea afecțiunilor respiratorii

Apoi, uleiul esențial din foi de dafin are multiple activități terapeutice, acționând la nivel emoțional pentru tratarea anxietății. Datorită conținutului său de cineol, uleiul din foi de dafin este un bun expectorant, are multiple proprietăți antivirale, antibacteriene și antifungice. De asemenea, este un ulei esențial complet, deoarece ameliorează tot felul de dureri. În același timp, uleiul esențial al teiului calmează inflamația și roșeața pielii și a mucoaselor și este un antiseptic volatil. Fiind nontoxic și delicat cu pielea și membranele mucoase, este ideal pentru copiii mici și pentru persoanele cu pielea sensibilă. În plus, are o mare afinitate pentru căile respiratorii, exercitând un efect descongestionant și calmant asupra membranelor mucoase ale plămânilor, mai ales dacă există afecțiuni cronice ale bronhiilor.





Știați că dacă folosiți uleiuri esențiale expectorante și antiinfecțioase, puteți lupta împotriva bolilor de sezon, cum ar fi răcelile, gripa și bronșita? Cu toate acestea, ele nu sunt utile numai în tratarea bolilor, ci sunt eficiente și în prevenire. De exemplu, uleiul esențial mentolat de eucalipt este strâns legat de sănătatea funcției respiratorii. Profilul său molecular prezintă o acțiune mucolitică care facilitează expectorarea. În al doilea rând, este util pentru afecțiuni respiratorii și afecțiuni ale nasului, ale gâtului și ale urechii, atât acute, cât și cronice. Cu toate acestea, profilul său molecular nu este potrivit pentru utilizare la sugari, în sarcină și în alăptare, dar este bine tolerat la nivelul pielii și al mucoaselor.