Uleiul de cocos, un remediu excelent pentru copii

Uleiul de cocos are calități nemaipomenite, fiind extrem de benefic pentru copii, deoarece nu este alergenic, deci acesta poate fi consumat de la o vârstă fragedă. Calitățile sale se datorează acizilor grași pe care îi conține: lauric, capric și caprilic. Acești acizi sunt asimilați rapid de organism, care apoi îi transformă în energie pură.Potrivit specialiștilor, acidul lauric se regăsește și în laptele matern și este esențial în protecția împotriva virusurilor și bacteriilor. De asemenea, uleiul de cocos scade colesterolul, stimulează sistemul imunitar, aduce organismului un aport însemnat de vitamine A, C, E și K, precum și Fier și Calciu. Nu în ultimul rând, reglează metabolismul și digestia și are multiple beneficii și în domeniul cosmeticii, deoarece părul și pielea devin mai sănătoase și mai strălucitoare. Mămicile trebuie să știe că acest ulei este perfect pentru masajul pielii bebe-lușului. „Beneficiile uleiul de cocos includ îngrijirea pielii și părului, îmbunătățirea digestiei și ajutarea sistemului imunitar în lupta cu numeroase afecțiuni și boli.Acest ulei este folosit pentru a preveni uscarea pielii și ajută la tratarea multor afecțiuni dermatologice, de aceea uleiul de cocos este folosit ca ingredient principal în produsele de îngrijire a pielii. Este extrem de benefic pentru inimă, deoarece acidul lauric ajută la reducerea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale.De asemenea, îmbunătățește metabolismul și ajută la scăderea în greutate. Are proprietăți antifungice, antibacteriene și antivirale, distruge bacteriile care provoacă infecții ale gâtului și ale tractului urinar”, explică Mirela Stângaciu, fitoterapeut.