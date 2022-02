Uleiul de cocos ajută la tratarea buzelor uscate

Nimănui nu îi place să aibă buze uscate. Femeile, cel puțin, caută permanent soluții pentru a rezolva această problemă. Una dintre acestea se referă și la uleiul de cocos, care este bogat în vitamina E, are proprietăți regenerative și ajută la hidratarea buzelor crăpate. Până să îl folosiți trebuie să știți că principala cauză a buzelor uscate este faptul că sunt în apropierea limbii, iar acest lucru produce, în mod paradoxal, uscăciune. În principiu, saliva conține doi compuși care generează pielea uscată: amilaza și maltaza. Ambele sunt enzime digestive care pot îndepărta pielea de pe buze, lăsându-le expuse. În ajutorul lor vine, însă, uleiul de cocos, care este format dintr-un tip neobișnuit de grăsime. În general, majoritatea grăsimilor animale și vegetale sunt formate din acizi grași cu lanț lung. Cu toate acestea, uleiul de cocos conține acizi grași cu lanț mediu, care sunt mai bine metabolizați. Uleiul de cocos nu numai că nu crește colesterolul, ci îi scade prezența în țesuturi. De asemenea, s-a descoperit că el are proprietăți vindecătoare, inclusiv sporirea sănătății pielii și tratarea buzelor uscate. Totodată, feliile de castraveți sunt eficiente în îmbunătățirea pielii, întrucât sunt formate din peste 90% apă, iar aceasta poate ajuta la restabilirea umidității buzelor. În același timp, castraveții au o cantitate semnificativă de vitamina C, care promovează producția de colagen. La fel ca uleiul de cocos, uleiul de mango este bogat în acizi grași, având proprietăți de hidratare și impermeabilizare, adică exact ceea ce este necesar pentru a calma buzele uscate.