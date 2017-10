Ulcerul netratat se poate transforma în cancer

Efect al unei alimentații haotice, al stresului sau al excesului de medicamente sau al infecțiilor bacteriene, ulcerul este o boală care face „ravagii“ în organismul multor pacienți. Ulcerul gastric predispune la cancer de stomac. Pentru evitarea ajungerii la acest stadiu, pacientul afectat trebuie să beneficieze de o supraveghere medicală regulată.Pe lângă medicamentele specifice, în cazurile de ulcer gastric se impune eliminarea completă a factorilor favorizanți (medicamente gastrotoxice, tutun, cofeină, alcool). În plus, medicii consideră că „vinovată” de apariția acestei afecțiuni este și bacilul Helicobacter pylori, cel care agresează mucoasa gastrică.Helicobacter Pylori „locuiește” în stomac și având o formă caracteristică spiralată, lezează țesuturile stomacului și duodenului, favorizând dezvoltarea ulcerului. Există însă și alți factori care favorizează producerea ulcerului: antecedente în familie de cazuri de ulcer, o alimentație haotică, consumul de alcool, tutun sau cafea, consumul frecvent de alimente condimentate, imunitatea scăzută și chiar stresul.Manifestarea principală a ulcerului este durerea abdominală, în capul pieptului, calmată de antiacide.„Durerea epigastrică are frecvent caracter de arsură. Episoadele dureroase pot persista de la câteva zile, până la câteva săptămâni în lipsa tratamentului. Durerea din ulcerul duodenal apare de regulă între 90 de minute și până la 3 ore după masă, deseori trezind pacientul în timpul nopții. În ulcerul gastric durerea poate fi accentuată de ingestia de alimente”, explică dr. Luana Alexandrescu, medic primar de medicină internă - gastroenterologie, din cadrul Clinicii Gastromond din Constanța.Lipsa tratamentului, un pericol iminentNetratată, boala poate produce cancer într-un timp foarte scurt, spun medicii, indiferent dacă pacientul este tânăr sau vârstnic.O complicație a ulcerului, care poate fi fatală și care necesită tratament de urgență este hemoragia digestivă. O alta este hemoragia digestivă care se manifestă prin eliminarea de scaune de culoare negru-închis, sau prin vărsături cu sânge.„În diagnosticul ulcerului rolul primordial îl deține examenul endoscopic (endoscopia digestivă superioară). Investigația endoscopică are o acuratețe diagnostică superioară față de celelalte investigații permițând vizualizarea directă a leziunilor, cât și a realizării testului rapid de depistare a Helicobacter pylori prin biopsii.De aceea, centrul medical Gastromond oferă pacienților consultații de medicină internă și gastroenterologie gratuit, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie”, a completat medicul.