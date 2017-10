Tutunul - otrava care ucide lent

Fumătorii riscă să se îmbolnăvească mai repede decât restul populației. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății atrag atenția că jumătate din cei peste 650 de milioane de fumători din întreaga lume vor muri din cauza unor boli provocate de tutun. De aceea, în fiecare an, este celebrată Ziua Mondială Anti-Fumat, în încercarea de a-i convinge pe fumători să renunțe la viciu. În fiecare an, începând din 1988, pe 31 mai este celebrată Ziua Mondială Anti-Fumat, în scopul convingerii fumătorilor să renunțe, măcar și pentru o zi, la țigarete. Toată lumea cunoaște efectele nocive ale fumatului, dar cu greu reușește să se lepede de acest viciu. În țara noastră, în ultimii ani, au fost desfășurate mai multe programe naționale, prin care fumătorii au fost informați asupra consecințelor pe care le are fumatul asupra organismului lor. Rezultatele au fost mulțumitoare: anul trecut, din totalul celor care s-au prezentat la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Palazu Mare pentru consiliere și tratament, 40% au renunțat la fumat. În primul rând, atrag atenția medicii, fumătorii trebuie să se lase de tutun pentru sănătatea lor. Potrivit dr. Loti Popescu, medic-șef Biroul de Promovare a Sănătății, din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța, fumătorii sunt predispuși să dezvolte numeroase boli. Bolile la care sunt predispuși fumătorii „Cataracta, o afecțiune în care cristalinul devine opac, este cu 40% mai frecventă la fumători. Fumatul se asociază și cu degenerescența maculată senilă, o boală oculară provocată de degradarea părții centrale a retinei. Fumatul provoacă, de asemenea, o îmbătrânire prematură a pielii, prin distrugerea proteinelor care conferă elasticitate pielii, micșorarea aportului de vitamina A și scăderea circulației sangvine”, a afirmat dr. Loti Popescu. Fumătorii sunt mai predispuși să dezvolte psoriazis, boală de piele incurabilă și au un risc de 20 de ori mai mare decât nefumătorii de a face o formă de cancer. „La marii fumători, capacitatea de transport a oxigenului este redusă cu 15%. Oasele lor devin mai fragile și riscul de osteoporoză și fracturi este mai mare. Efectele pe termen lung, la fumători, mai ales la cei care fumează mult, înseamnă boli respiratorii, cardiovasculare, carii dentare, ulcere, avort spontan, afectarea calității spermei, gangrena și amputarea membrelor inferioare”, a adăugat medicul. Efectele asupra sănătății femeilor Cei mai afectați de viciu sunt bărbații. În jur de 34,5% dintre aceștia fumează zilnic, în principal cei cu vârstele cuprinse între 25 și 44 de ani. În schimb, prevalența fumatului în rândul femeilor este crescută în rândul femeilor tinere (grupa de vârstă 15-24 de ani). Vârsta mică a femeilor fumătoare reprezintă un semnal de alarmă întrucât impactul asupra sănătății acestora, odată ajunse la maturitate este major, mai ales dacă nu renunță la acest viciu. Foarte mult au de suferit femeile care fumează, căci își asumă riscuri în plus, a atras atenția dr. Loti Popescu: „Își îmbolnăvesc corpul, pot pierde sarcina, iar copiii născuți din mame fumătoare vor avea multe probleme de sănătate” La fiecare 6,5 secunde, un om moare din cauza fumatului, susțin reprezentanții Organizației Mon-diale a Sănătății. De aceea, în-demnul medicilor de Ziua Mondială Anti-Fumat este: „Renunțați la fumat! Începeți de astăzi!”.