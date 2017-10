Turismul balnear din Constanţa, apreciat la Moscova

Turismul balnear din Constanța, apreciat la Moscova

Reprezentanți ai Ministerelor Sănătății și Turismului și condu-cerea Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol au participat, ieri, la lansarea Ghidului Turismului Balnear din România, organizată la Moscova. Cu această ocazie, turiștii din Federația Rusă au putut afla mai multe despre tratamentele balneare de care beneficiază în stațiunile din țara noastră, cât și despre calitatea și prețul serviciilor oferite.Prezentări similare urmează să aibă loc și în alte țări, respectiv în Franța, în ianuarie 2012 și în Germania, în martie 2012.„Noi am fost deschizători de drum, căci am prezentat oferta Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol în statele respective, pe parcursul acestui an și ne bucurăm că ministerele de resort au apreciat inițiativa noastră. Turismul balnear are multe de oferit și trebuie să atragem pacienții străini. În plus, dorim să promovăm întreținerea sănătății și prevenția. De exemplu, anul trecut media pacienților care se internau în sanatoriu era de 50 de ani. Anul acesta a scăzut la 42 de ani, semn că și tineretul începe să realizeze importanța întreținerii corporale”, a declarat Vasilică Rusu, managerul Sanatoriului Balnear Techirghiol.