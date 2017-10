Tuberculoza poate fi depistată în numai două ore

Ştire online publicată Marţi, 07 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Tuberculoza ar putea fi diagnosticată în două ore, cu o precizie și eficiență de 100%. Cel puțin așa susțin cercetătorii americani într-un studiu publicat în New England Journal of Medicine. De altfel, testul molecular este capabil să precizeze dacă bacilul care declanșează maladia este rezistent la tratament, au precizat autorii studiului. Cercetătorii au testat 1.730 de suspecți de o formă de tuberculoză multirezistentă (TB-MR) la tratamente. Ei au descoperit maladia în 98% din cazuri, inclusiv acele cazuri rezistente la rifampicină. Testul, conceput pentru a putea fi efectuat de personalul medical fără pregătire avansată, a fost pus la punct de compania Cepheid. Proiectul a fost susținut financiar încă din anul 2002 de Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase (National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) În anul 2007, au fost depistate peste nouă milioane de cazuri noi, arată datele furnizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Dintre acestea, cazurile multidrog rezistente reprezintă 4%, chiar 10% în anumite țări din Europa de Est.