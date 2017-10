Tu ştii de ce fumează copilul tău?

Tu știi de ce fumează copilul tău?

Consumul de tutun reprezintă a doua cauză majoră de decese din lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Mai mult de jumătate dintre fumătorii activi mor din această cauză, iar țigările pot scurta viața unui om în medie cu 15 ani. Cel mai grav este însă faptul că tot mai mulți copii încep să deprindă acest obicei vicios, care le afectează procesul de dezvoltare.În România, aproximativ 33.000 de persoane mor în fiecare an din cauza consumului de tutun. La nivel mondial, peste 650 de milioane de fumători riscă să-și piardă viața în urma dependenței de tutun. În plus, alte sute de mii de oameni sunt expuși aceluiași risc din cauza consumului pasiv de tutun. Cei mai mulți fumători au vârste cuprinse între 35 și 44 de ani. Consecințele fumatului sunt destul de grave. Persoanele care consumă mai multe țigări zilnic își pot pierde sensibilitatea olfactivă și gustativă, răcesc frecvent, se îmbolnăvesc de bronșită cronică, ulcer gastric și cancer. Fumatul crește ritmul cardiac și hipertensiunea arterială și provoacă îmbătrânirea timpurie. Din păcate, acest viciu este adoptat de tineri de la vârste din ce în ce mai fragede.Ce îi atrage pe tineri la fumat?Dorința de afirmare, presiunea grupului, tendința de a imita comportamentul parental sau frustrările determină tinerii să adopte acest obicei nesănătos. "În unitățile de învățământ se consta-tă o creștere a numărului celor care fumează, deși nu toți se declară fumători. Cei mai mulți au tendința de a ascunde acest viciu", aflăm de la comisarul psiholog Valentin Sandu, coordonator al Centrului de Prevenire, Educare și Consiliere Antidrog Constanța. Unii adolescenți spun că fumează pentru a se relaxa și pentru a-și îmbunătăți starea spirituală. Acest lucru nu este întocmai adevărat, susține Valentin Sandu. "Tânărul se vede matur, se simte valorizat când fumează. De fapt, acesta se află într-o criză a propriei maturități". Totodată, adolescenții pot adopta acest viciu și ca urmare a unor tulburări afective, fie că este vorba de lipsa afecțiunii în familie sau faptul că nu s-a integrat emoțional într-un anumit context, cum ar fi grupul de prieteni, iubitul/iubita sau colegii. Majoritatea tinerilor care fumează sunt băieți, iar vârsta medie la care își aprind prima țigară este de 15 ani. "În general, fetele fumează abia pe la 18-19 ani, tot din dorința de a atrage atenția și de a fi acceptate în anumite grupuri de prieteni", a mai spus psihologul Centrului Antidrog.Mere și bomboane în schimbul țigărilorÎn fiecare an, ultima zi de joi din luna noiembrie este marcată drept Ziua Națională fără Tutun. Prin urmare, ieri, în școli au început activități de informare a elevilor cu privire la conștientizarea riscurilor generate de consumul de tutun. Acțiunile continuă astăzi și luni în școlile din tot județul Constanța, unde tinerii vor purta discuții legate de consumul de tutun, dar vor participa și la diferite activități recreative sau competiții sportive. Mai mult, tinerii fumători vor primi dulciuri, fructe sau alte cadouri simbolice dacă vor fi dispuși să renunțe la pachetul de țigări. Acțiunile au fost inițiate de Centrul Antidrog din Constanța, sub egida sloganului "Să facem în fiecare zi, o zi fără tutun!"Ministerul Sănătății:„Măsurile anti-fumat s-au dovedit eficiente“În ultimii ani, însă, prevalența fumatului zilnic a scăzut la noi în țară de la 29,7% în anul 2003, până la 22 de procente în 2011, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. De ase-menea, față de 2009, anul acesta s-au înregistrat cu 8% mai puțini fumători zilnici și ocazionali. Mi-nistrul Sănătății, Ladislau Ritli, ne-a explicat motivul acestei evoluții pozitive. „Principală cauză este faptul că România a aplicat cu consecvență măsurile prevăzute în Convenția Cadru pentru Controlul tutunului a OMS. Aici ne referim la monitorizare, protecția populației față de efectele fumului de tutun, oferirea de suport pentru renunțarea la fumat, avertizare, întărirea interzicerii publicității sau creșterea taxelor. Efectele au început să apară”, informează ministrul sănătății.