Tu ştii ce conţine de fapt ketchupul pe care îl mananci?

Tu știi ce conține de fapt ketchupul pe care îl mananci?

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons a realizat un studiu pe etichetele produselor tip Ketchup ce se regasesc pe piata din Romania.În cadrul studiului au fost analizate 24 de produse tip ketchup, achizitionate in mod aleatoriu si anonim de catre reprezentatii Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania - A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons din supermarket-urile de pe teritoriul tarii, in luna iulie 2014.Ca urmare a realizarii acestui studiu a reiesit faptul ca, in ceea ce priveste numarul de E-uri, din cele 24 de tipuri de produse analizate:33.33 % din produsele analizate au in continut 5 E-uri;25 % din produsele analizate au in continut 2 E-uri;20.8 % din produsele analizate au in continut 4 E-uri;8.33 % din produsele analizate au in continut 7 E-uri;4.16 % din produsele analizate au in continut 1, 6 sau 9 E-uri;Numarul de E-uri continute in produsele supuse studiului variaza intre 1 si 9 E-uri, scrie csid. Ro.