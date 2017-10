Trei metode naturale de a avea un zâmbet strălucitor

Tratamentele stomatologice de albire chimică a dinților pot dăuna iremediabil smalțului. Există, totuși, și câteva produse naturale care pot ajuta la albirea în mod natural a dinților, fără a-i deteriora. Astfel, riscurile unui tratament chimic sunt eliminate, iar dinții pot fi mai albi ca niciodată la un preț accesibil pentru orice buzunar.v v vUnul dintre remediile naturale cel mai eficiente în albirea dinților este bicarbonatul de sodiu. Acesta face parte din compoziția diferitelor paste de dinți care se găsesc în comerț, dar este cu adevărat eficace când este folosit în forma lui inițială. Un periaj meticulos al dinților cu bicarbonat de sodiu, cel puțin de două-trei ori pe săptămână, îndepărtează petele de pe dinți, îi albește și le redă strălucirea. De precizat că bicarbonatul de sodiu nu se amestecă cu pasta de dinți, ci este folosit separat, după spălare. Acesta este compus din particule foarte fine care funcționează ca un fel de gomaj al dinților, îndepărtând orice impurități. Se recomandă folosirea unei periuțe din păr de porc sau una moale, peste care se presară bicarbo-natul, la fel cum se întinde și pasta de dinți.v v vUn alt truc natural de albire a danturii este lămâia. Datorită acidității, sucul de lămâie este cel mai eficient în îndepărtarea petelor de la cafea sau ceai. În plus, este ideal pentru albirea dinților îngălbeniți și pătați. Aciditatea din lămâie are proprietatea de a reduce și cantitatea de tartru ce se depune pe partea din spate a dinților și funcționează, practic, la fel ca un deodorant dentar. Zeama acrișoară de lămâie conține vitamina C și întărește gingiile. Se folosește sucul proaspăt stors, se înmoaie periuța în el și se freacă dinții și gingiile. Apoi, trebuie să nu uitați să clătiți imediat gura cu apă din abundență, pentru ca aciditatea din lămâie să nu afecteze smalțul. Acest proces de îngrijire a dinților poate fi repetat de două ori pe săptămână. De asemenea, se poate face și un tratament de o săptămână pentru albirea dinților. Se mixează 75 de grame de bicarbonat de sodiu cu sucul de la o jumătate de lămâie, iar amestecul rezultat se folo-sește pentru periaj, în fiecare zi timp de o săptămână.v v vCărbunele vegetal este un alt înălbitor natural al danturii. Acesta poate fi cumpărat din magazinele de produse naturiste sau din unele farmacii și este obținut prin carboni-zarea anumitor specii de lemn. Spre exemplu, în India, este folosit de milenii pentru albirea dinților, fără niciun pericol pentru sănătate. Se presară, sub formă de pudră, peste periuță și se curăță dinții ca la un periaj obișnuit. Nici acesta nu trebuie amestecat, însă, cu pasta de dinți, pentru că îi mărește efectul abraziv și acest lucru poate dăuna smalțului. Cărbunele vegetal poate fi folosit în amestec cu sucul de lămâie sau apa, pentru a-l face mai păstos și mai ușor de utilizat. Acest tratament se face numai de două ori pe săptămână.