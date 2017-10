Trei bebeluşi morţi în aceeaşi zi!

Anchetă la Maternitatea Spitalului Județean Constanța

Trei bebeluși morți în aceeași zi!

Născuți înainte de vreme, cei trei bebeluși nu au reușit să câștige lupta cu îngerul negru al morții. Micuții și-au dat ultima suflare sâmbătă dimineață, la Spitalul Județean din Constanța. Potrivit medicilor constănțeni, aceștia erau foarte fragili, iar starea lor de sănătate era precară, din cauza greutății lor foarte mici. "Unul dintre ei avea sub 1.000 de grame, faptul că a supraviețuit trei săptămâni a fost o minune. La început, am crezut că a fost un succes, dar, din păcate, organismul lui fragil a cedat în cele din urmă", spune dr. Livica Frățiman, șeful secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean Constanța. De la primele ore ale dimineții până spre prânz, medicii de pe secție au făcut tot ce se putea pentru a-i salva, însă fără niciun rezultat.Copiii care se nasc prematur prezintă riscuri foarte mari, iar șansele lor de supraviețuire sunt reduse, spune și dr. Vlad Tica, șeful secției de Obstetrică Ginecologie a unității sanitare. "Doi dintre bebeluși erau foarte mici, la 700 și la 900 de grame. Acești copii pot face foarte ușor complicații, deoarece sunt foarte sensibili", susține medicul. "În ultima perioadă, s-a înregistrat o creștere a născuților prematur, iar aceștia pot avea probleme care de multe ori duc până la deces". Și șeful secției de Neonatologie, dr. Livica Frățiman este de aceeași părere: "Bebelușii care se nasc prematur pot avea probleme grave chiar înainte să fie aduși pe lume. Pentru unii este foarte greu să reușească să rămână în viață".Unii dintre părinți au declarat că vestea morții copiilor lor i-a șocat în condițiile în care aceștia păreau să fie tot mai zdraveni în ultima perioadă. Potrivit acestora, este o coincidență suspect de mare faptul că acești copii, născuți săptămânile trecute, și-au pierdut viața la interval de doar câteva minute sau ore. Medicul de gardă al secției de Neonatologie ne-a informat că una dintre mămici le-a și spus angajaților spitalului din Constanța că urmează să facă demersuri pentru a afla dacă este vina personalului medical sau nu.În schimb, purtătorul de cuvânt al SJCU, dr. Cătălin Grasa, a declarat, pentru "Cuget Liber", că momentan nu s-a primit nicio plângere din partea părinților. Cu toate acestea, conducerea spita-lului a declanșat o anchetă internă, pentru a afla exact cauzele morții celor trei nou-născuți. "Bebelușii erau născuți prematur. Doi dintre ei au fost transferați de la spitalul din Tulcea cu greutăți foarte mici și probleme severe. Aveau infecții respiratorii, iar șansele lor de supraviețuire erau foarte mici", a precizat dr. Grasa. "Nu vă pot spune mai multe până când nu avem rezultatele finale ale anchetei", a încheiat reprezentantul unității spitalicești.Mai mult, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța neagă că ar fi fost vorba de o defecțiune tehnică sau de o întrerupere de curent, deoarece secția are generatoare de rezervă. "Nu a fost vorba despre nicio întrerupere de curent și nicio problemă legată de îngrijirea medicală, ci doar despre rezistența micuților. Au fost îngrijiți cum trebuie, nu au nicio legătură unul cu altul, au vârste diferite, nu au fost infectați în spital, iar faptul că decesele s-au petrecut în aceeași zi este doar o întâmplare", susține dr. Livica Frățiman. În plus, aceasta a precizat că, anul trecut, tot în luna decembrie, medicii constănțeni s-au confruntat cu o situație similară, când mai mulți prematuri au murit în același timp. Rezultatele anchetei interne declanșate de conducerea unității medicale urmează să fie făcute publice zilele acestea, a menționat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Constanța, dr. Cătălin Grasa.