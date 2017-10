Tratamentele pentru hepatită, învechite şi ineficiente

Tratamentele pentru hepatită, învechite și ineficiente

Specialiștii în gastroenterologie și hepatologie susțin că este necesară realizarea unei strategii naționale pentru depistarea și tratamentul hepatitelor de tip B și C. Potrivit medicilor, schimbările dese de miniștri de resort sunt cauza lipsei de continuitate în politicile de sănătate.Numărul celor infestați cu hepatită B și C este în realitate mai mare față de numărul celor care știu că au această afecțiune. Președintele Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie, prof. dr. Ioan Sporea, a declarat, într-o conferință de presă, că în România sunt înregistrați 600.000 de români cu hepatită tip C și aproape un milion infectați cu virusul hepatitei B.