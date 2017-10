Tratamentele care "opresc timpul", disponibile la Iowemed

Sunteți mereu pe fugă și nu aveți timp să vă organizați mesele? Beți cafea, alcool, fumați sau consumați în general alimente prăjite? Trăiți într-un mediu stresant și poluant? Vă confruntați cu un surplus sau deficit de greutate? Medicina funcțională reprezintă medicina personalizată care abordează prevenția primară în bolile cronice grave, un cumul de investigații și proceduri medicale individualizate, menite să reabiliteze starea de sănătate a pacientului.În loc să se orienteze asupra simptomelor bolilor cronice grave, medicina funcțională este orientată către pacient și pune accent pe cauzele afecțiunilor cronice. Unul dintre centrele medicale constănțene care are o astfel de abordare medicală este Iowemed.Astfel, la prezentarea în Centrul Iowemed pentru diverse proceduri de recuperare-reabilitare, balneofizioterapie, slăbire controlată, estetică corporală și facială etc., pacienții sunt îndrumați către departamentul de Medicină funcțională, pentru evaluarea primară a stării de sănătate după un protocol de lucru prestabilit.„Evaluarea metabolică și nutrițională presupune bioscanarea structurii corporale cu un bioimpedantiometru de ultimă generație, multifrecvență cu 4 canale, care are avantajul suplimentar față de altele similare, de a măsura și determina în amănunt masa corporală descompusă în partiții intracelulare și extracelulare, analizând în detaliu metabolismul persoanei raportat la idealul corespunzător.Practic, fiecare pacient este supus unor teste sau proceduri personalizate de reglare metabolică, detoxifiere și managementului profilului nutrițional”, a explicat dr. Ionica Ciortan, medic primar medicină generală, pediatrie și medicină funcțională în cadrul Centrului Medical Iowemed.Teste pentru dezechilibrele organismuluiUn alt test inovator pe care specialiștii Iowemed îl pun la dispoziția pacienților constănțeni este mineralograma firului de păr sau Krinistest.Această analiză reprezintă o puncție biopsie internă tisulară ce evaluează și măsoară toate dezechilibrele la nivel celular: minerale, endocrine, metabolice și a toxicelor (metale grele) depozitate intracelular.„Prin analiza firului de păr, sunt depistate dezechilibrele din organism înainte ca boala să se manifeste clinic. Astfel, construim sănătatea pacientului de la nivel molecular. Permite evaluarea gradului de încărcare a organismului cu metale grele și este baza alcătuirii unei scheme de tratamente personalizate pentru creșterea capacității organismului de apărare și detoxifiere”, a mai spus medicul.Tratamente anti-îmbătrânireOrganismul îmbătrânește rapid! Simptomele corelate stresului oxidativ generat de radicalii liberi sunt următoarele: probleme generate de alcool, boli cardiace, boli intestinale inflamatorii, îmbătrânire precoce, infecții virale, stare de oboseală și oboseală cronică.Cu ajutorul unei analize specifice, adică AMT (Tissue Mineral Analysis), se evaluează în primul rând tipologia metabolică și prezența de metale toxice, pentru ca apoi să se treacă printr-o reechilibrare a mineralelor, la o terapie de detoxifiere.„O terapie anti-îmbătrânire completă prevede administrarea de formule ce conțin antioxidanți care inhibă și neutralizează radicalii liberi. Aceasta se bazează pe substanțe precum seleniu, zinc sau fier care sunt obținute din alimentație sau printr-o cură de tratament. Pacienții trebuie să știe că deficitul de antioxidanți din organism nu doar că grăbește procesul de îmbătrânire, ci produce stres oxidativ și lasă organismul descoperit în fața bolilor”, a completat medicul.