Tratamente de relaxare şi reîntinerire la Centrul Iowemed

Tratamente de relaxare și reîntinerire la Centrul Iowemed

Dragobetele sau Valentine’s Day-ul românesc este ocazia perfectă pentru aceia care nu au reușit ca, pe 14 februarie, să ofere un cadou partenerului. În acest sens, terapiile de înfrumusețare și reîntinerire Hera Body Care din cadrul Clinicii Iowemed sunt alegerea ideală, mai ales că ofertele sunt extrem de generoase.Alegerea unui cadou pentru partenerul de viață, dar mai ales pentru doamne, se dovedește, de cele mai multe ori, a fi extrem de dificilă. Pentru cei care nu au inspirația necesară, o ședință de înfrumusețare, relaxare sau reîntinerire ar putea salva situația. Specialiștii din cadrul Hera Body Care vin în întâmpinarea lor cu pachete speciale. Primul pachet pentru el și ea, valabil până pe data de 28 februarie, conține o ședință de masaj general de relaxare care durează 50 de minute, un tratament de curățare și o mască facială, adecvată tipului de ten al fiecărei paciente. O ședință este 90 de lei și poate fi achiziționată direct de la clinică. Pachetul „perfect shape” conține trei ședințe care includ pași importanți pentru revitalizarea organismului. „Pentru că foarte multe dintre doamnele care se adresează centrului nostru vor să scape de kilogramele în plus și să își tonifieze corpul, venim cu trei ședințe care conțin gomaj cu alge, ce curăță pielea de celulele moarte, împa-chetare cu spirulină sau ceai verde, ce are efect de slăbire și hidratare. Aceste împachetări se realizează în timp ce pacienta stă în aparatul «Nest», un aparat revoluționar care ajută la înlăturarea toxinelor. Ulterior, pacienta face o ședință de cardio-bike, de 20 de minute, care se face pe o bicicletă ergonomică și care va transforma masa grasă în masă musculară, dar și un masaj anticelulitic de 50 de minute”, explică Veronica Taraciuc, specialist Hera Body Care.Răsfăț pentru corp și minte Pe lângă tratamentele pentru față și corp, specialiștii Iowemed au pregătit un program de relaxare și tonifiere prin stimularea circulației sângelui și a sistemului limfatic. „Aparatul SPA-Oceana este destinat eliminării toxinelor din organism, dar și relaxării fiecărui pacient în parte. Răsfățul trupului este însoțit, cu ajutorul acestui aparat, de cel al simțurilor. O terapie unică, ce este menită să confere un plus de tinerețe și relaxare care permite o absorbție a ingredientelor din tratament “, completează specialistul. Pe 22 februarie, la ora 13,00, specialiștii vor lansa, în cadrul unei întâlniri cu constănțencele, ofertele primăverii. Acestea conțin activatori solari, adică produse destinate activării și prelungirii bronzului, cu ajutorul unui solar care nu agresează pielea. „Solarul medical este un solar ce face diferența față de tehnologiile obișnuite prin sistemul complex de filtre care protejează pielea în timpul expunerii la ultraviolete și permite o bronzare naturală, la care pielea nu este agresată și nu se pigmentează forțat”, mai spune dr. Taraciuc. Pentru ca echipa să acorde timp suficient fiecărei paciente care va fi prezentă la această întâlnire, prezența se va face pe bază de programare, la numărul de telefon 0749/144201.