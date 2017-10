Tratament revoluţionar pentru copiii constănţeni cu afecţiuni cerebrale

Tratament revoluționar pentru copiii constănțeni cu afecțiuni cerebrale

Asociația „Copii. Suflete. Speranțe” din Constanța are planuri mari pentru anul 2013. Începând din 12 ianuarie o echipă internațională de medici specialiști din Belgia și Macedonia, adusă în țară de asociație, va începe primele ore de terapie ABR, cu doisprezece copii constănțeni cu leziuni cerebrale.Instruire pentru cinci zileTimp de cinci zile, Constanța va deveni locul unde se vor înfiripa speranțe. Asta pentru că vor începe cursurile de reabilitare biomecanică avansată, propuse de Asociația „Copii. Suflete. Speranțe” din oraș, pentru copiii a căror suferință nu poate fi descrisă în cuvinte. Bolnavi de paralizie cerebrală, aceștia nu au prea multe șanse să ducă o viață normală, după cum susțin medicii, iar terapia este esențială pentru a limita efectele bolii. Fiecare copil va primi un program particularizat în funcție de forma de paralizie cerebrală pe care tinerii pacienți o au. La primele ore de terapie de la Constanța s-au înscris șaisprezece familii din toată țara.1800 de euro pentru un anUn pas foarte important pe care terapia îl asigură este participarea familiilor acestor copii, care învață cum să aplice acasă această tehnică. Costul terapiei pentru un an este unul special, redus și a fost negociat pentru a ține cont de posibilitățile familiilor implicate și anume 1800 de euro pe an. Asociația „Copii .Suflete. Speranțe”, care organizează evenimentul la Constanța contribuie cu o parte din costuri, tocmai acela de a veni în ajutorul acestora. „De acești bani copiii vor beneficia în fiecare an de o sesiune de evaluare și două sesiuni de training (instruire) în care părinții vor primi exerciții noi în funcție de progresele obținute. Sunt incluse în preț și materialele de lucru pe care părinții le vor primi pentru a lucra acasă cu copiii. Mai mult, părinții pot cere sfaturi și pot schimba informații cu trainerii ABR, prin intermediul internetului”, susțin reprezentanții Asociației „Copii. Suflete. Speranțe”.Participanții au între 2 și 9 aniCopiii care sunt înscriși la terapie au vârste cuprinse între doi și nouă ani și sunt atât din Constanța cât și din alte orașe ale țării. Colaborarea cu specialiștii ABR a debutat cu o prezentare a metodei pentru familiile din România, la Constanța, pe 15 decembrie anul trecut și a adunat peste 70 de persoane, majoritate părinți dar și fizioterapeuți, medici, psihologi, psihopedagogi, depășind estimările organizatorilor. Ionuț este unul dintre copiii care nu știe ce înseamnă o viață fără suferință. El nu se poate hrăni, juca sau mișca independent, ceea ce înseamnă că niciodată nu va avea o viață normală. Însă are dreptul la șansa de a trece mai ușor peste suferința care îl chinuiește în fiecare zi. Familia lui nu are suficienți bani pentru a achita valoarea tratamentului. Pentru a-i acorda ajutorul de care are nevoie și pentru a-i înțelege pe deplin povestea lui, puteți intra pe site-ul asociației www.copiisuflete.ro/constantin-ionut.Principiile terapiei ABRSpecialiștii ABR consideră că mușchii fini sunt primele victime ale leziunilor cerebrale. De aceea, reabilitare biomecanică avansată este o metodă revoluționară de corecție structurală a deformărilor musculo -scheletale, având ca obiectiv principal să readucă funcțiile motoare la persoanele cu leziuni cerebrale. Prin terapie, brațele și picioarele vor beneficia de o creștere a masei musculare care va crea mobilitate și în final suficientă forță, astfel încât copiii să-și poată dezvolta mișcarea într-un mod normal, spontan.