Transplant de organe la Constanţa: o femeie a salvat trei vieţi

Transplant de organe la Constanța: o femeie a salvat trei vieți

O nouă prelevare de organe a avut loc, seara trecută, la Constanța, după ce o pacientă în vârstă de 46 de ani a suferit un puternic anevrism vascular. Trei vieți vor fi salvate pentru că vor primi de la pacienta din Constanța grefe de ficat și rinichi. Aceasta este prima prelevare de organe care a fost posibilă la Constanța, de la începutul anului.110 vieți ar putea primi o nouă șansă la viață dacă rudele unui pacient aflat în moarte cerebrală, eligibil pentru prelevare de organe, ar fi de acord ca rudei lor să i se folosească organele, pielea, părți din oase sau tendoane. O informație esențială care, odată ajunsă la populație, ar putea schimba cursul multor vieți, susțin medicii constănțeni implicați în coordonarea programului de prelevare de organe la Constanța.„Aseară a avut loc o nouă prelevare de organe de la o pacientă de 46 de ani care a suferit un anevrism. Aceasta a fost internată inițial acum două zile, însă starea ei s-a înrăutățit considerabil și a intrat în comă.Ulterior, s-au început procedurile de menținere a funcțiilor vitale și am semnalat colegilor de la Institutul Fundeni faptul că avem un potențial donator. Apoi am stat de vorbă cu familia și, conform procedurii, li s-a explicat starea acestei paciente. Odată ce am avut acordul familiei, am luat legătura cu spitalul bucureștean și în jurul orei 24:00, ne-au fost trimise două echipe de medici care au stat până la ora 5:00 dimineața și au prelevat ficatul și rinichii.Trei bolnavi aflați pe lista de așteptare pentru transplant renal și de ficat vor putea avea o viață nouă odată cu această intervenție.Deși este extrem de dificil pentru familie să își dea acordul pentru ca fiica, fiul, mama, tatăl sau o altă rudă să intre în lista donatorilor de organe, acest gest trebuie înțeles ca pe un gest umanitar și altruist care salvează sute de vieți în fiecare an”, a precizat dr. Marius Prăzaru, medic specialist anestezie-terapie intensivă, coordonatorul programului de prelevare de organe din cadrul Spitalului Județean Constanța.„Cu excepția plămânilor, toate organele pot fi prelevate“Medicii susțin că, în prezent, în România pot fi prelevate și transplantate toate organele și țesuturile, cu excepția plămânilor, dat fiind faptul că pentru această intervenție este nevoie de aparatură specială.„Faptul că se pot preleva atât de multe părți dintr-un organism pentru a salva alte zeci sau sute de vieți este și un semnal pe care noi îl tragem pentru ca oamenii să conștientizeze importanța acordului prelevării de organe”, a explicat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Câte prelevări de organe au fost realizate la ConstanțaDeși există niște proceduri extrem de clare în ceea ce privește prelevarea de organe și pacienții care intră în categoria potențialilor donatori, medicii constănțeni susțin că, încă din 2013, atunci când Spitalul Județean Constanța a intrat pe lista celor 54 de unități sanitare unde se pot face astfel de intervenții salvatoare, patru constănțeni, unii chiar de etnie musulmană, au devenit „salvatorii” altor zeci de bolnavi.„În 2013 au fost înregistrați doi pacienți în moarte cerebrală și unul a devenit donator de organe. Apoi, în 2014, am avut nouă pacienți eligibili, dintre care trei au fost donatori. De la începutul acestui an am avut doi pacienți, iar cea de zilele acestea a devenit donatoare”, a completat dr. Marius Prăzaru.Medicul susține că, potrivit unei statistici naționale, Oradea este cea mai dinamică zonă de prelevare de organe, urmată de București.„Sperăm ca și Constanța să se afle în anii ce vor urma pe lista orașelor cu cât mai mulți donatori de organe. Asta pentru că este foarte important ca un număr cât mai mare de oameni să înțeleagă importanța actului de donare pentru salvarea de vieți omenești”, mai spune medicul.