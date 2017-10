TRAGEDIE LA CONSTANŢA / Mama aleargă din cimitir în cimitir pentru a-şi putea înmormânta fetiţa

TRAGEDIE LA CONSTANȚA / Mama aleargă din cimitir în cimitir pentru a-și putea înmormânta fetița

La acest moment, mama aleargă de la un cimitir la altul, în speranța că va găsi pe cineva care să o ajute să-și înmormânteze copilul. Din păcate, ea este casnică, iar tatăl Roxanei nu este interesat s-o sprijine în vreun fel. „Mă gândesc să fac eventual rată la cimitir, pentru că nu am bani și trebuie s-o înmormântez creștinește, cu tot ce trebuie", ne-a declarat Luminița Mangir, mama fetiței. O altă problemă cu care se confruntă este autopsia. Aici, femeii i s-a cerut suma de 1.000 de lei, bani pe care nu-i are. „Mi-au spus că dacă nu le dau banii, mă rezolvă abia la începutul săptămânii viitoare. De unde să le dau banii, dacă nu îi am?", spune mama. Pentru cei care pot ajuta cu bani, numărul de telefon al mamei este 0770.945.237.